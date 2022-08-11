Младший брат CR-V: Honda анонсировала недорогой городской кроссовер за $15 000 (фото)
Новая Honda RS станет самым доступным кроссовером японской марки. Бюджетную модель предложат в бензиновой и гибридной версиях, а ее топовый вариант получит набор современных систем безопасности.
Опубликованы первые тизеры нового бюджетного кроссовера Honda RS. Новая модель должна появиться до конца года. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Компактный кроссовер Honda RS показали в камуфляже во время автошоу в Индонезии. Впрочем, ранее автомобиль сняли во время тестов и его дизайн перестал быть секретом.
Внешний вид автомобиля выполнен в духе старшего кроссовера Honda CR-V 2023. Продолговатая решетка радиатора сочетается с раскосыми светодиодными фарами. Салон пока не рассекретили, но известно, что топовая версия модели получит адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля разметки.
Кроссовер достигает около 4,2-4,3 м в длину и построен на платформе семиместной модели Honda BR-V. У нее же позаимствуют и силовой агрегат: автомобиль будут оснащать 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 121 л. с. и бесступенчатым вариатором. Позже также появится гибрид с силовой установкой от модели HR-V. Привод, скорее всего, будет исключительно передним.Важно
Новая Honda RS в базовой версии будет стоить около 15 000 долларов, то есть станет самым доступным кроссовером японской марки. Производство модели наладят в Индонезии, но планируется ее экспорт в несколько десятков стран на разных континентах.
Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер Peugeot превратили в оригинальный арт-объект.