Младший брат CR-V: Honda анонсировала недорогой городской кроссовер за $15 000 (фото)

Новая Honda RS станет самым доступным кроссовером японской марки. Бюджетную модель предложат в бензиновой и гибридной версиях, а ее топовый вариант получит набор современных систем безопасности.

Опубликованы первые тизеры нового бюджетного кроссовера Honda RS. Новая модель должна появиться до конца года. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Кроссовер дебютирует до конца нынешнего года Фото: Honda

Компактный кроссовер Honda RS показали в камуфляже во время автошоу в Индонезии. Впрочем, ранее автомобиль сняли во время тестов и его дизайн перестал быть секретом.

Внешний вид автомобиля выполнен в духе старшего кроссовера Honda CR-V 2023. Продолговатая решетка радиатора сочетается с раскосыми светодиодными фарами. Салон пока не рассекретили, но известно, что топовая версия модели получит адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля разметки.

[ + – ] Honda RS заметили без камуфляжа во время тестов Фото: Honda

Кроссовер достигает около 4,2-4,3 м в длину и построен на платформе семиместной модели Honda BR-V. У нее же позаимствуют и силовой агрегат: автомобиль будут оснащать 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 121 л. с. и бесступенчатым вариатором. Позже также появится гибрид с силовой установкой от модели HR-V. Привод, скорее всего, будет исключительно передним.

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Новая Honda RS в базовой версии будет стоить около 15 000 долларов, то есть станет самым доступным кроссовером японской марки. Производство модели наладят в Индонезии, но планируется ее экспорт в несколько десятков стран на разных континентах.

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