Самый красивый кроссовер Peugeot стал оригинальным арт-объектом (видео)

Новый купе-кроссовер Peugeot 408 поместили в прозрачный вращающийся шар. Оригинальную инсталляцию создали в известной парижской арт-студии Superbien.

В одном из пригородов Парижа появилась оригинальная арт-инсталляция. На улице появился огромный стеклянный шар на постаменте, а внутрь его поместили новый Peugeot 408 2023. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Сфера вращается, что позволяет разглядеть дизайн Peugeot 408 со всех сторон. Кроссовер даже переворачивается колесами вверх.

[ + – ] Сфера вращается и позволяет рассмотреть кроссовер со всех сторон Фото: Stellantis

Инсталляцию создали в парижской студии Superbien, известную своими оригинальными арт-объектами. Таким образом они хотели показать, что новый кроссовер Peugeot 408 бросает вызов гравитации.

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Peugeot 408 выбрали, ведь это самая новая и самая стильная модель французской марки. Первый купе-кроссовер Peugeot отличается выразительным дизайном с покатой крышей, огромной решеткой радиатора и заостренной задней частью.

[ + – ] Арт-объект создали в парижской студии Superbien

Новый Peugeot 408 поступит в продажу с начала 2023 года по цене примерно в 32 000 евро. Купе-кроссовер будут оснащать 1,2-литровым 130-сильным бензиновым турбомотором, а также гибридными установками мощностью 180 и 225 л. с. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 8 с и проезжать 50-60 км в электрическом режиме.

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