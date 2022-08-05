Самый красивый кроссовер Peugeot стал оригинальным арт-объектом (видео)
Новый купе-кроссовер Peugeot 408 поместили в прозрачный вращающийся шар. Оригинальную инсталляцию создали в известной парижской арт-студии Superbien.
В одном из пригородов Парижа появилась оригинальная арт-инсталляция. На улице появился огромный стеклянный шар на постаменте, а внутрь его поместили новый Peugeot 408 2023. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Сфера вращается, что позволяет разглядеть дизайн Peugeot 408 со всех сторон. Кроссовер даже переворачивается колесами вверх.
Инсталляцию создали в парижской студии Superbien, известную своими оригинальными арт-объектами. Таким образом они хотели показать, что новый кроссовер Peugeot 408 бросает вызов гравитации.Важно
Peugeot 408 выбрали, ведь это самая новая и самая стильная модель французской марки. Первый купе-кроссовер Peugeot отличается выразительным дизайном с покатой крышей, огромной решеткой радиатора и заостренной задней частью.
Новый Peugeot 408 поступит в продажу с начала 2023 года по цене примерно в 32 000 евро. Купе-кроссовер будут оснащать 1,2-литровым 130-сильным бензиновым турбомотором, а также гибридными установками мощностью 180 и 225 л. с. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 8 с и проезжать 50-60 км в электрическом режиме.
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