Сухопутный дирижабль: на аукцион выставили самое роскошное американское авто (фото)

Duesenberg Model J был одной из самых дорогих моделей своего времени. На аукцион выставили последний выпущенный автомобиль знаменитой марки.

В США на аукцион Mecum выставили уникальный Duesenberg Model J Rollston Convertible 1936 года. Роскошный кабриолет планируют продать за 2,5-2,75 миллионов долларов – по цене нового Bugatti Chiron. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Duesenberg Model J приобрел президент компании Coca Cola

Duesenberg в 30-х годах выпускал одни из самых дорогих и роскошных авто в мире – они конкурировали с Rolls-Royce, Bentley и Maybach. Великая депрессия подкосила компанию и именно этот кабриолет с эксклюзивным кузовом от ателье Rollston стал последним выпущенным авто марки.

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Duesenberg Model J длиной около 6 м отличается монументальным дизайном с выпуклыми крыльями – его называли сухопутным дирижаблем. В отделке салона использовали кожу и дерево. Кабриолет оснащен огромной рядной "восьмеркой" объемом 6,9 л и мощностью 265 л. с. Его максимальная скорость – 185 км/ч.

[ + – ] Длина авто достигает почти 6 метров [ + – ] Салон отделан кожей и деревом [ + – ] Автомобиль не раз выигрывал призы на ретро-шоу [ + – ] Кабриолет оснащен 6,9-литровым 265-сильным мотором

Кабриолет создавался для участия в различных автошоу. Затем его приобрел президент компании Coca-Cola Конки Уайтхед за 17 000 долларов ($362 500 по современному курсу). В послевоенное время он несколько раз менял владельцев, а в 1990 году прошел реставрацию. Автомобиль неоднократно выигрывал награды на выставках и фестивалях ретро-авто.

Ранее Фокус сообщал, что редкий 85-летний спорткар Bugatti продадут с аукциона за 12 миллионов долларов.