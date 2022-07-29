Шедевр дизайна: редчайший 85-летний Bugatti уйдет с молотка за $12 миллионов (фото)

Всего выпущено только 17 Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых автомобилей. Спорткар не только выглядит красиво, но и способен развить 200 км/ч.

В США на аукцион Gooding&Company выставили раритетный Bugatti 57SC Atalante 1937 года. Изящное купе станет одним из самых дорогих ретро-авто, которые продают в нынешнем году – за него планируют выручить около 12 миллионов долларов. Подробности модели раскрыли на сайте аукционного дома.

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[ + – ] Элегантный дизайн разработал Жан Бугатти Фото: GOODING&COMPANY

Столь высокая стоимостью на уровне бизнес-джета обусловлена редкостью и ценностью модели. Всего выпустили только 17 Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых авто – они отличаются друг от друга деталями.

[ + – ] Всего выпустили только 17 Bugatti Atalante Фото: GOODING&COMPANY

Дизайн всех купе разработал Жан Бугатти – сын основателя компании. Это один из самых элегантных и утонченных автомобилей своего времени и один из самых дорогих Bugatti в истории.

[ + – ] Автомобиль отреставрирован до идеального состояния Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti 57SC Atalante неоднократно менял владельцев, а в послевоенное время с него сняли двигатель и КПП и потеряли их. Лишь через 40 лет мотор и трансмиссию нашли и во время реставрации установили на автомобиль.

[ + – ] Компрессорная 3,3-литровая восьмерка развивает 200 л. с. Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар оснащен 3,3-литровой рядной восьмеркой с механическим компрессором мощностью 200 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он весит немногим более тонны, а потому может развить 200 км/ч.

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