Шедевр дизайна: редчайший 85-летний Bugatti уйдет с молотка за $12 миллионов (фото)
Всего выпущено только 17 Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых автомобилей. Спорткар не только выглядит красиво, но и способен развить 200 км/ч.
В США на аукцион Gooding&Company выставили раритетный Bugatti 57SC Atalante 1937 года. Изящное купе станет одним из самых дорогих ретро-авто, которые продают в нынешнем году – за него планируют выручить около 12 миллионов долларов. Подробности модели раскрыли на сайте аукционного дома.
Столь высокая стоимостью на уровне бизнес-джета обусловлена редкостью и ценностью модели. Всего выпустили только 17 Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых авто – они отличаются друг от друга деталями.
Дизайн всех купе разработал Жан Бугатти – сын основателя компании. Это один из самых элегантных и утонченных автомобилей своего времени и один из самых дорогих Bugatti в истории.
Bugatti 57SC Atalante неоднократно менял владельцев, а в послевоенное время с него сняли двигатель и КПП и потеряли их. Лишь через 40 лет мотор и трансмиссию нашли и во время реставрации установили на автомобиль.
Спорткар оснащен 3,3-литровой рядной восьмеркой с механическим компрессором мощностью 200 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он весит немногим более тонны, а потому может развить 200 км/ч.Важно
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