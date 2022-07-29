UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Шедевр дизайна: редчайший 85-летний Bugatti уйдет с молотка за $12 миллионов (фото)

765
Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Фото: GOODING&COMPANY | Bugatti 57SC Atalante — одна из самых дорогих моделей марки

Всего выпущено только 17 Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых автомобилей. Спорткар не только выглядит красиво, но и способен развить 200 км/ч.

В США на аукцион Gooding&Company выставили раритетный Bugatti 57SC Atalante 1937 года. Изящное купе станет одним из самых дорогих ретро-авто, которые продают в нынешнем году – за него планируют выручить около 12 миллионов долларов. Подробности модели раскрыли на сайте аукционного дома.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Элегантный дизайн разработал Жан Бугатти
Фото: GOODING&COMPANY

Столь высокая стоимостью на уровне бизнес-джета обусловлена редкостью и ценностью модели. Всего выпустили только 17 Bugatti 57SC Atalante и среди них нет двух одинаковых авто – они отличаются друг от друга деталями.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Всего выпустили только 17 Bugatti Atalante
Фото: GOODING&COMPANY

Дизайн всех купе разработал Жан Бугатти – сын основателя компании. Это один из самых элегантных и утонченных автомобилей своего времени и один из самых дорогих Bugatti в истории.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Автомобиль отреставрирован до идеального состояния
Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti 57SC Atalante неоднократно менял владельцев, а в послевоенное время с него сняли двигатель и КПП и потеряли их. Лишь через 40 лет мотор и трансмиссию нашли и во время реставрации установили на автомобиль.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Компрессорная 3,3-литровая восьмерка развивает 200 л. с.
Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар оснащен 3,3-литровой рядной восьмеркой с механическим компрессором мощностью 200 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он весит немногим более тонны, а потому может развить 200 км/ч.

Важно
Машины по цене самолетов: ТОП-10 самых дорогих авто всех времен и народов (фото)
Машины по цене самолетов: ТОП-10 самых дорогих авто всех времен и народов (фото)

Ранее Фокус сообщал, что Том Хэнкс выставил на аукцион свой старенький Fiat 128. Вырученные средства актер направит на благотворительность.