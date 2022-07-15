Машины по цене самолетов: ТОП-10 самых дорогих авто всех времен и народов (фото)

Некоторые раритетные автомобили стоят десятки миллионов долларов. Как правило, баснословно дорогими являются редкие и уникальные ретро-авто.

Эксклюзивные суперкары в наши дни стоят миллионы долларов, однако они не являются самыми дорогими автомобилями. Редкие старинные модели на аукционах продают за очень большие деньги — одна такая машина может стоить на уровне бизнес-джета или роскошной яхты. Фокус выбрал самые дорогие автомобили в истории.

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10. Duesenberg SSJ 1935 года — 22 миллиона долларов

[ + – ] Duesenberg SSJ принадлежал актеру Гарри Куперу Фото: Barrett-Jackson

Автомобили Duesenberg были американским ответом Rolls-Royce, Bentley и Maybach. Их покупали короли, миллионеры и голливудская богема. Duesenberg SSJ – облегченная заряженная версия модели SJ с 6,9-литровой компрессорной "восьмеркой" на 400 л. с. Это было самое быстрое авто 30-х — его максимальная скорость составляла 240 км/ч.

Всего построили лишь два эксклюзивных кабриолета Duesenberg SSJ для актеров Кларка Гейбла (звезды "Унесенных ветром") и Гарри Купера. Именно авто Купера ушло с молотка за 22 миллиона долларов.

9. Aston Martin DBR1 1956 года — 22,5 миллионов долларов

[ + – ] Этот Aston Martin DBR1 выиграл 24-часовую гонку в Ле-Мане Фото: Aston Martin

Aston Martin DBR1 – самая успешная гоночная модель марки. В 1959 году этот спорткар победил в чемпионате мира GT, а Кэрролл Шелби и Рой Салвадори выиграли на нем престижную 24-часовую гонку в Ле-Мане. Авто весом 800 кг оснащено 254-сильной шестеркой объемом 3,0 л.

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8. Ferrari 275 GTB 1964-1968 годов — 27,5 миллионов долларов

[ + – ] Ferrari 275 GTB/C Speciale Фото: Ferrari [ + – ] Ferrari 275 GTB/4 NART Spider Фото: Ferrari

Ferrari 275 GTB считают последней классической моделью итальянской марки. Автомобиль сочетает элегантный дизайн от Pininfarina и высокооборотистый 300-сильный V12. Особую ценность представляют специальные версии модели. Так, гоночный Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 года продали за 26,4 миллионов долларов, а редкий кабриолет Ferrari 275 GTB/4 NART Spider 1967 года — за $27,5 миллионов.

7. Rolls-Royce Boat Tail — 28 миллионов долларов

[ + – ] Первый Rolls-Royce Boat Tail построили для Бейонсе и Jay Z Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Boat Tail – единственное новое авто в этом списке. Всего выпустят только три роскошных кабриолета и первое авто создали по заказу Бейонсе и Jay Z. Среди особенностей авто — набор для пикника в багажнике: он включает дорогую посуду, раскладные стулья и зонтик от солнца.

6. Mercedes-Benz W196 1954 года — 29,6 миллионов долларов

[ + – ] Mercedes-Benz W196 продали не отреставрированным Фото: Mercedes-Benz

Знаменитый болид Формулы-1 продали с аукциона не отреставрированным. Именно за его рулем знаменитый гонщик Хуан-Мануэль Фанхио выиграл две гонки, что позволило ему стать чемпионом мира. К тому же, это одно из первых авто с непосредственным впрыском топлива — благодаря этой технологии 2,5-литровый мотор развивает 290 л. с.

5. Ferrari 335 S 1957 года — 35,7 миллионов долларов

[ + – ] Ferrari 335 S занял второе место в знаменитой гонке Mile Miglia Фото: Ferrari

Гоночные Ferrari традиционно недешевые, особенно, если они добились успехов. Этот Ferrari 335 S занял второе место в легендарной гонке Mile Miglia 1957 года. Спорткар оснащен 4,0-литровым 390-сильным V12 и может развить 290 км/ч.

4. Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года — 40 миллионов долларов

[ + – ] Bugatti Type 57 SC Atlantic — один из самых экстравагантных авто в истории Фото: carscoops.com

Bugatti Type 57 SC Atlantic — автомобильная икона стиля. Для 30-х годов его дизайн считался очень авангардным, да и сейчас авто впечатляет. Всего выпустили только четыре Atlantic, три из которых дошли до наших дней. Один из них и продали за $40 миллионов. Кузов купе выполнен из легкого магния, поэтому 200-сильной восьмерки достаточно, чтобы развить 210 км/ч.

3. Ferrari 250 GTO 1962 года — 70 миллионов долларов

[ + – ] Ferrari 250 GTO трижды выигрывал чемпионат мира Фото: Sotheby's

Ferrari 250 GTO — непобедимая гоночная модель 60-х, благодаря которой итальянцы три года подряд выигрывали чемпионат мира. Всего выпустили 36 этих 300-сильных спорткаров и они постоянно бьют рекорды на аукционах. В 2018 году один Ferrari 250 GTO продали за 48 миллионов долларов, а другой — за 70 миллионов.

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2. Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года — 75 миллионов долларов

[ + – ] Rolls-Royce Silver Ghost помог британской марке стать на ноги Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Ghost создавался, как лучший автомобиль в мире. Именно благодаря этой модели Rolls-Royce вошел в элиту мирового автопрома. Свое название Silver Ghost ("Серебряный призрак") авто получило за серебристый цвет кузова и практически бесшумную работу двигателя. Конкретно это авто за $75 миллионов показало образцовую для своего времени надежность — проехало 24 000 км без единой поломки.

1. Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года — 142 миллиона долларов

[ + – ] Mercedes-Benz 300 SLR разгоняется до 290 км/ч Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SLR продали за рекордную цену нынешней весной. Обтекаемое купе готовили к гонкам, но оно так и не приняло в них участие. Спорткар оснащен 3,0-литровой 310-сильной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива и может развить 290 км/ч.

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