Сухопутний дирижабль: на аукціон виставили найрозкішніше американське авто (фото)

Duesenberg Model J був однією з найдорожчих моделей свого часу. На аукціон виставили останній випущений автомобіль знаменитої марки.

У США на аукціон Mecum виставили унікальний Duesenberg Model J Rollston Convertible 1936 року. Розкішний кабріолет планують продати за 2,5-2,75 мільйона доларів — за ціною нового Bugatti Chiron. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Duesenberg Model J придбав президент компанії Coca Cola

Duesenberg у 30-х роках випускав одні з найдорожчих і найрозкішніших авто у світі — вони конкурували з Rolls-Royce, Bentley та Maybach. Велика депресія підкосила компанію і саме цей кабріолет з ексклюзивним кузовом від ательє Rollston став останнім випущеним авто маркою.

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Duesenberg Model J довжиною близько 6 м відрізняється монументальним дизайном з опуклими крилами — його називали сухопутним дирижаблем. В обробці салону використовували шкіру та дерево. Кабріолет оснащений величезною рядною "вісімкою" об'ємом 6,9 л і потужністю 265 к. с. Його максимальна швидкість — 185 км/год.

[ + – ] Довжина авто досягає майже 6 метрів [ + – ] Салон оздоблений шкірою та деревом [ + – ] Автомобіль неодноразово вигравав призи на ретро-шоу [ + – ] Кабріолет оснащений 6,9-літровим 265-сильним двигуном.

Кабріолет створювався для участі у різних автошоу. Потім його придбав президент компанії Coca-Cola Конкі Вайтхед за 17 000 доларів (362 500 доларів за сучасним курсом). У повоєнний час він кілька разів змінював власників, а 1990 року пройшов реставрацію. Автомобіль неодноразово вигравав нагороди на виставках та фестивалях ретро-авто.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний 85-річний спорткар Bugatti продадуть з аукціону за 12 мільйонів доларів.