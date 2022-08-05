Найкрасивіший кросовер Peugeot став оригінальним арт-об'єктом (відео)

Новий купе-кросовер Peugeot 408 помістили в прозору кулю, що обертається. Оригінальну інсталяцію створили у відомій паризькій арт-студії Superbien.

В одному з передмість Парижа з'явилася оригінальна арт-інсталяція. На вулиці з'явилася величезна скляна куля на постаменті, а всередину її помістили новий Peugeot 408 2023. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Сфера обертається, що дозволяє розглянути дизайн Peugeot 408 з усіх боків. Кросовер навіть перевертається колесами догори.

[ + – ] Сфера обертається і дозволяє розглянути кросовер з усіх боків Фото: Stellantis

Інсталяцію створили у паризькій студії Superbien, відому своїми оригінальними арт-об'єктами. Так, вони хотіли показати, що новий кросовер Peugeot 408 кидає виклик гравітації.

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Peugeot 408 обрали, адже це найновіша і найстильніша модель французької марки. Перший купе-кросовер Peugeot відрізняється виразним дизайном із похилим дахом, величезною решіткою радіатора та загостреною задньою частиною.

[ + – ] Арт-об'єкт створили у паризькій студії Superbien

Новий Peugeot 408 надійде у продаж із початку 2023 року за ціною приблизно 32 000 євро. Купе-кросовер оснащуватимуть 1,2-літровим 130-сильним бензиновим турбомотором, а також гібридними установками потужністю 180 та 225 к. с. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 8 секунд і проїжджати 50-60 км в електричному режимі.

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