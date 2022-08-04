BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)

Новий Fiat Fastback стане першим купе-кросовером італійської марки. Недорога модель відрізняється цікавим дизайном і багатою комплектацією.

Опублікували офіційні фото Fiat Fastback. Перший купе-кросовер італійського бренду презентують восени, а його виробництво стартує під кінець року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Новий Fiat Fastback стане конкурентом недорогих купе-кросоверів Renault Arkana та Volkswagen Taigo. Спочатку його випуск налагодять у Бразилії, але існує велика ймовірність, що невдовзі модель з'явиться і на європейському ринку, як і той же Taigo. Стартова вартість авто складе близько $20 000.

[ + – ] У кросовера купеподібна лінія даху та загострена "корма" Фото: Stellantis

В основі моделі лежить платформа компактного кросовера Fiat Pulse. У Fastback така сама колісна база у 2530 мм, але довжина явно трохи більша — близько 4,2 – 4,3 м.

Fiat Fastback 2023 схожий на побратима в анфас, а ось його профіль вийшов стрімкішим — із аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною, як у BMW X6 або Mercedes GLC Coupe.

[ + – ] У салоні встановили великий 10,1-дюймовий мультимедійний дисплей Фото: Stellantis

Салон Fiat Fastback буде ідентичним інтер'єру Pulse у топовій версії — з віртуальною панеллю приладів і великим 10,1-дюймовим тачскріном. Кросовер отримає систему доступу без ключа, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та парктронік.

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На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (125 к. с.) і 1,3 л (185 к. с.). У першому випадку встановлять варіатор, у другому — 6-ступінчасту автоматичну КПП. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 8 секунд і розвивати 210 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen показав недорогу альтернативу кросоверу Tiguan із потужними турбомоторами та багатим обладнанням.