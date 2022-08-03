Доступна альтернатива Tiguan: розсекречено нові кросовери Volkswagen за $30 000 (фото)

Volkswagen Tayron запропонований у стандартній та купеподібній версіях. Кросовер багато оснащений та доступний з турбомоторами потужністю до 220 к. с.

В інтернет потрапили перші фото Volkswagen Tayron 2023 та його купеподібної версії Tayron X. Кросовери пройдуть фейсліфтинг і надійдуть у продаж до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: autohome.com.cn

Автомобілі є близькими родичами Volkswagen Tiguan, адже побудовані на тій самій платформі. Втім, вони відчутно дешевші — ціна стартує приблизно з 30 000 доларів. Кросовери випускають у Китаї, але постачаються і на експорт у низку країн Азії та Латинської Америки.

[ + – ] Volkswagen Tayron X відрізняється похилим дахом Фото: autohome.com.cn

Оновлені кросовери Volkswagen Tayron і Tayron X впізнаються за зміненою передньою частиною в дусі молодшого VW T-Roc. У них нові широкі грати радіатора, вужчі фари і збільшені повітрозабірники в бампері. Позаду ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

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У салоні Volkswagen Tayron 2023 замінено передню панель та важіль КПП. Кросовер отримав сенсорні кнопки клімат-контролю і збільшений тачскрін мультимедіа — залежно від версії його діагональ становить 9,2 або 12 дюймів. Топові версії моделей отримали двозонний клімат-контроль, паркувальний автопілот, камеру заднього виду, електропривід і підігрів сидінь.

[ + – ] У топовій версії в салоні встановлений великий 12-дюймовий дисплей Фото: autohome.com.cn

Новий Volkswagen Tayron буде доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,4 л (150 к. с.) та 2,0 л (186 і 220 к. с.), а ось для Tayron X доступні лише 2,0-літрові двигуни. Пізніше з'явиться 218-сильний гібрид, що заряджається. Усі модифікації оснащені 7-ступінчастим роботом DSG, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen також оновив великий кросовер Atlas Cross Sport.