Доступная альтернатива Tiguan: рассекречены новые кроссоверы Volkswagen за $30 000 (фото)

Volkswagen Tayron предложен в стандартной и купеобразной версиях. Кроссовер богато оснащен и доступен с турбомоторами мощностью до 220 л. с.

В интернет попали первые фото Volkswagen Tayron 2023 и его купеобразной версии Tayron X. Кроссоверы пройдут фейслифтинг и поступят в продажу до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: autohome.com.cn

Автомобили являются близкими родственниками Volkswagen Tiguan, ведь построены на той же платформе. Впрочем, они ощутимо дешевле – цена стартует примерно с 30 000 долларов. Кроссоверы выпускают в Китае, но поставляются и на экспорт в ряд стран Азии и Латинской Америки.

[ + – ] Volkswagen Tayron X отличается покатой крышей Фото: autohome.com.cn

Обновленные кроссоверы Volkswagen Tayron и Tayron X узнаются по измененной передней части в духе младшего VW T-Roc. У них новая широкая решетка радиатора, более узкие фары и увеличенные воздухозаборники в бампере. Сзади фонари растянуты на всю ширину кузова.

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В салоне Volkswagen Tayron 2023 заменены передняя панель и рычаг КПП. Кроссовер получил сенсорные кнопки климат-контроля и увеличенный тачскрин мультимедиа – в зависимости от версии его диагональ составляет 9,2 либо 12 дюймов. Топовые версии моделей получили двухзонный климат-контроль, парковочный автопилот, камеру заднего вида, электропривод и подогрев сидений.

[ + – ] В топовой версии в салоне установлен большой 12-дюймовый дисплей Фото: autohome.com.cn

Новый Volkswagen Tayron будет доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,4 л (150 л. с.) и 2,0 л (186 и 220 л. с.), а вот для Tayron X доступны только 2,0-литровые двигатели. Позже появится 218-сильный подзаряжаемый гибрид. Все модификации оснащены 7-ступенчатым роботом DSG, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen также обновил большой кроссовер Atlas Cross Sport.