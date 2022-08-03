Новый Duster 2022 получил практичную и вместительную версию для бизнеса (фото)

Коммерческий фургон Duster обладает вместительным багажником и может перевозить полтонны груза. Как и стандартный кроссовер, он доступен с полным приводом.

В Великобритании презентована новая Dacia Duster Commercial. Фургон прошел обновление вслед за стандартным кроссовером и поступит в продажу по цене от 16 750 евро. Подробности авто раскрыты на официальном сайте Dacia.

[ + – ] Фургон с виду не отличается от стандартного кроссовера Фото: Renault

Как и все Dacia и Renault Duster 2022, фургон отличается измененными фарами, фонарями и решеткой радиатора. Отличить его от стандартного кроссовера можно разве что по отсутствию серебристых вставок на бамперах. Интересная деталь: у авто задние стекла заменены черным пластиком, хотя издали это не видно.

[ + – ] Из салона убрали задние сиденья Фото: Renault

Из салона убраны задние сиденья и часть отделки, а за передними креслами появилась перегородка. Для перевозки грузов обустроен отсек объемом 1623 л. Грузоподъемность авто составляет 503 кг.

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Базовая комплектация Dacia Duster Commercial включает кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, аудиосистему, Bluetooth. Более дорогая версия Expression за 21 700 евро добавляет 16-дюймовые литые диски, камеру заднего вида, парктроник и 8-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] Грузоподъемность авто — 503 кг Фото: Renault

На выбор предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (90 л. с.) и 1,3 л (150 л. с.), а также 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. Как и прежде, только дизельный вариант может быть полноприводным.

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