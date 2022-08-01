Fiat показав недорогий спортивний кросовер за $23 000 (фото)

В ательє Abarth створили заряджуваний варіант бюджетного кросовера Fiat Pulse. Він отримав 185-сильний турбомотор і доопрацьовану ходову.

Лінійку Fiat Pulse 2023 поповнить заряджена версія Abarth. Знамените італійське тюнінг-ательє вперше взялося за доопрацювання кросовера. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Fiat Abarth.

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Головна відмінність Fiat Pulse Abarth ховається під капотом. Кросовер оснастили потужнішим 1,3-літровим турбомотором на 185 к. с., який запозичили в Jeep Renegade і Compass.

[ + – ] Кросовер отримав нову решітку радіатора й обвіс Фото: Stellantis

Зі 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8 секунд, а максимальна швидкість становить 210 км/год. Крім того, доопрацьовано рульове управління, підвіска та гальма.

Дізнатися новий Fiat Pulse Abarth можна за особливою решіткою радіатора, обвісом і 17-дюймовими дисками. Спойлер на даху збільшений у розмірах, а із заднього бампера виглядають дві вихлопні труби. Крім того, для авто пропонують особливі варіанти фарбування з червоними смугами та написами Abarth.

[ + – ] Спойлер на даху збільшили в розмірах Фото: Stellantis

Салон кросовера ще не показали, але відомо, що всередині лише змінять оздоблення. Комплектація Fiat Pulse Abarth буде розширена — він отримає віртуальну панель приладів, 10,1-дюймовий сенсорний дисплей, безключовий доступ, круїз-контроль, клімат-контроль і парктронік.

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Кросовер Fiat Pulse Abarth надійде в продаж у четвертому кварталі цього року. Вартість заряджуваної версії становитиме близько $23 000.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat готує недорогий купе-кросовер, який стане конкурентом Renault Arkana. Він також отримає 1,3-літровий турбомотор.