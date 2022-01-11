Новий компактний кросовер Jeep показали на перших фото та відео

Jeep Renegade пройшов повторне оновлення. Кросоверу змінили дизайн і салон.

Опубліковані перші фото Jeep Renegade 2022. Найменший кросовер Jeep пройшов уже другий фейсліфтинг. Деталі оновленої моделі розкрив бразильський сайт марки.

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[ + – ] Ззаду оновили ліхтарі Фото: Stellantis

Саме в Бразилії незабаром відбудеться презентація Jeep Renegade 2022. Судячи з фото, у кросовера компактніші круглі фари з тоненькими ходовими вогнями, змінені бампери та ґрати радіатора. Ззаду привертають увагу нові ліхтарі. Дизайн Jeep Renegade став більш зрілим і солідним.

[ + – ] У салоні Jeep Renegade з'явилася цифрова панель приладів Фото: Stellantis

У салоні з'явилися деталі старшого Jeep Compass. У нього запозичили кермо та віртуальну панель приладів. Також з'явився новий 8,4-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи UConnect. Також автомобілю розширять безпекове обладнання.

[ + – ] Презентація Jeep Renegade відбудеться в Бразилії

У Бразилії показали новий Jeep Renegade із 1,3-літровим 185-сильним бензиновим турбомотором. Також модель запропонують з 1,0-літровим 120-сильним двигуном та 2,0-літровими турбодизелями потужністю 140 і 170 к. с. Кросовер буде доступний з 6-ступінчастою та 9-ступінчастою автоматичними КПП, переднім або повним приводом.

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