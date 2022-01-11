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Новий компактний кросовер Jeep показали на перших фото та відео

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Новий Jeep Renegade, Jeep Renegade 2022, Jeep Renegade, кросовер Jeep Renegade
Фото: Stellantis | Дизайн передньої частини змінено

Jeep Renegade пройшов повторне оновлення. Кросоверу змінили дизайн і салон.

Опубліковані перші фото Jeep Renegade 2022. Найменший кросовер Jeep пройшов уже другий фейсліфтинг. Деталі оновленої моделі розкрив бразильський сайт марки.

Новий Jeep Renegade, Jeep Renegade 2022, Jeep Renegade, кросовер Jeep Renegade
Ззаду оновили ліхтарі
Фото: Stellantis

Саме в Бразилії незабаром відбудеться презентація Jeep Renegade 2022. Судячи з фото, у кросовера компактніші круглі фари з тоненькими ходовими вогнями, змінені бампери та ґрати радіатора. Ззаду привертають увагу нові ліхтарі. Дизайн Jeep Renegade став більш зрілим і солідним.

Новий Jeep Renegade, Jeep Renegade 2022, Jeep Renegade, кросовер Jeep Renegade
У салоні Jeep Renegade з'явилася цифрова панель приладів
Фото: Stellantis

У салоні з'явилися деталі старшого Jeep Compass. У нього запозичили кермо та віртуальну панель приладів. Також з'явився новий 8,4-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи UConnect. Також автомобілю розширять безпекове обладнання.

Презентація Jeep Renegade відбудеться в Бразилії

У Бразилії показали новий Jeep Renegade із 1,3-літровим 185-сильним бензиновим турбомотором. Також модель запропонують з 1,0-літровим 120-сильним двигуном та 2,0-літровими турбодизелями потужністю 140 і 170 к. с. Кросовер буде доступний з 6-ступінчастою та 9-ступінчастою автоматичними КПП, переднім або повним приводом.

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