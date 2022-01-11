Новый компактный кроссовер Jeep показали на первых фото и видео

Jeep Renegade прошел повторное обновление. Кроссоверу изменили дизайн и салон.

Опубликованы первые фото Jeep Renegade 2022. Самый маленький кроссовер Jeep прошел уже второй фейслифтинг. Детали обновленной модели раскрыл бразильский сайт марки.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Сзади обновили фонари Фото: Stellantis

Именно в Бразилии в скором времени состоится презентация Jeep Renegade 2022. Судя по фото, у кроссовера более компактные круглые фары с тоненькими ходовыми огнями, измененные бамперы и решетка радиатора. Сзади обращают на себя внимание новые фонари. Дизайн Jeep Renegade стал более зрелым и солидным.

[ + – ] В салоне Jeep Renegade появилась цифровая панель приборов Фото: Stellantis

В салоне появились детали от старшего Jeep Compass. У него позаимствовали рулевое колесо и виртуальную панель приборов. Также появился новый 8,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы UConnect. Также автомобилю расширят оснащение по безопасности.

[ + – ] Презентация Jeep Renegade пройдет в Бразилии

В Бразилии показали новый Jeep Renegade с 1,3-литровым 185-сильным бензиновым турбомотором. Также модель предложат с 1,0-литровым 120-сильным двигателем и 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 140 и 170 л. с. Кроссовер будет доступен с 6-ступенчатой и 9-ступенчатой автоматическими КПП, передним либо полным приводом.

Важно

Представлен самый экстремальный Toyota RAV4: его подготовили к бездорожью

Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Chrysler Airflow. Он станет первым электромобилем марки.