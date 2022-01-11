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Новый компактный кроссовер Jeep показали на первых фото и видео

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Новый Jeep Renegade, Jeep Renegade 2022, Jeep Renegade, кроссовер Jeep Renegade
Фото: Stellantis | Дизайн передней части изменен

Jeep Renegade прошел повторное обновление. Кроссоверу изменили дизайн и салон.

Опубликованы первые фото Jeep Renegade 2022. Самый маленький кроссовер Jeep прошел уже второй фейслифтинг. Детали обновленной модели раскрыл бразильский сайт марки.

Новый Jeep Renegade, Jeep Renegade 2022, Jeep Renegade, кроссовер Jeep Renegade
Сзади обновили фонари
Фото: Stellantis

Именно в Бразилии в скором времени состоится презентация Jeep Renegade 2022. Судя по фото, у кроссовера более компактные круглые фары с тоненькими ходовыми огнями, измененные бамперы и решетка радиатора. Сзади обращают на себя внимание новые фонари. Дизайн Jeep Renegade стал более зрелым и солидным.

Новый Jeep Renegade, Jeep Renegade 2022, Jeep Renegade, кроссовер Jeep Renegade
В салоне Jeep Renegade появилась цифровая панель приборов
Фото: Stellantis

В салоне появились детали от старшего Jeep Compass. У него позаимствовали рулевое колесо и виртуальную панель приборов. Также появился новый 8,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы UConnect. Также автомобилю расширят оснащение по безопасности.

Презентация Jeep Renegade пройдет в Бразилии

В Бразилии показали новый Jeep Renegade с 1,3-литровым 185-сильным бензиновым турбомотором. Также модель предложат с 1,0-литровым 120-сильным двигателем и 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 140 и 170 л. с. Кроссовер будет доступен с 6-ступенчатой и 9-ступенчатой автоматическими КПП, передним либо полным приводом.

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