Новый компактный кроссовер Jeep показали на первых фото и видео
Jeep Renegade прошел повторное обновление. Кроссоверу изменили дизайн и салон.
Опубликованы первые фото Jeep Renegade 2022. Самый маленький кроссовер Jeep прошел уже второй фейслифтинг. Детали обновленной модели раскрыл бразильский сайт марки.
Именно в Бразилии в скором времени состоится презентация Jeep Renegade 2022. Судя по фото, у кроссовера более компактные круглые фары с тоненькими ходовыми огнями, измененные бамперы и решетка радиатора. Сзади обращают на себя внимание новые фонари. Дизайн Jeep Renegade стал более зрелым и солидным.
В салоне появились детали от старшего Jeep Compass. У него позаимствовали рулевое колесо и виртуальную панель приборов. Также появился новый 8,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы UConnect. Также автомобилю расширят оснащение по безопасности.
В Бразилии показали новый Jeep Renegade с 1,3-литровым 185-сильным бензиновым турбомотором. Также модель предложат с 1,0-литровым 120-сильным двигателем и 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 140 и 170 л. с. Кроссовер будет доступен с 6-ступенчатой и 9-ступенчатой автоматическими КПП, передним либо полным приводом.Важно
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