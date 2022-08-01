Fiat показал недорогой спортивный кроссовер за $23 000 (фото)

В ателье Abarth создали заряженный вариант бюджетного кроссовера Fiat Pulse.Он получил 185-сильный турбомотор и доработанную ходовую.

Линейку Fiat Pulse 2023 пополнит заряженная версия от Abarth. Знаменитое итальянское тюнинг-ателье впервые взялось за доработку кроссовера. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Fiat Abarth.

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Главное отличие Fiat Pulse Abarth прячется под капотом. Кроссовер оснастили более мощным 1,3-литровым турбомотором на 185 л. с., который позаимствовали у Jeep Renegade и Compass.

[ + – ] Кроссовер получил новую решетку радиатора и обвес Фото: Stellantis

С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Кроме того, доработаны рулевое управление, подвеска и тормоза.

Узнать новый Fiat Pulse Abarth можно по особой решетке радиатора, обвесу и 17-дюймовым дискам. Спойлер на крыше увеличен в размерах, а из заднего бампера выглядывают две выхлопных трубы. Кроме того, для авто предлагают особые варианты окраски с красными полосами и надписями Abarth.

[ + – ] Спойлер на крыше увеличили в размерах Фото: Stellantis

Салон кроссовера еще не показали, но известно, что внутри только изменят отделку. Комплектация Fiat Pulse Abarth будет расширена – он получит виртуальную панель приборов, 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ, круиз-контроль, климат-контроль, и парктроник.

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Кроссовер Fiat Pulse Abarth поступит в продажу в четвертом квартале нынешнего года. Стоимость заряженной версии составит около $23 000.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat готовит недорогой купе-кроссовер, который станет конкурентом Renault Arkana. Он также получит 1,3-литровый турбомотор.