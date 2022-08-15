Раскрыты подробности первого электропикапа Volkswagen (фото)

У электрокара Volkswagen ID.Buzz появится версия в кузове пикап. Автомобиль предложат с задним и полным приводом, а его запас хода превысит 400 км.

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz вскоре получит новую версию. К пассажирскому минивэну и грузовому фургону присоединится оригинальный пикап. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Первое фото Volkswagen ID.Buzz в кузове пикап показали еще весной, но тогда его считали концепт-каром и о возможности производства модели речь еще не шла. Теперь же немецкий автопроизводитель запатентовал дизайн электромобиля. Он может появиться в 2023 году и будет стоить свыше 50 000 евро.

[ + – ] Образцом для подражания послужил классический Volkswagen T1 50-60-х годов Фото: Volkswagen

Образцом для подражания при создании новой версии послужил классический пикап Volkswagen T1 50-60-х годов. У Volkswagen ID.Buzz срезали крышу сзади и оборудовали грузовую платформу. При этом автомобиль остался четырехдверным.

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Силовая установка VW ID.Buzz осталась без изменений. Поначалу появится заднеприводной вариант с 204-сильным электромотором, а затем добавят двухмоторную полноприводную версию мощностью 265 л. с. Максимальную скорость ограничат на 145 км/ч. Обе модификации получат аккумуляторную батарею емкостью 82 кВт∙ч, а запас хода превысит 400 км.

Ранее Фокус сообщал, что рассекречены изображения самой доступной версии пикапа Volkswagen Amarok. Она появится в 2023 году.