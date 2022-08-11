Самый доступный пикап Volkswagen показали на первых изображениях

Базовый двухдверный Volkswagen Amarok не так богато оснащен, как четырехдверная модель, и менее мощный, но зато его грузоподъемность увеличена до 1,6 тонны.

В сеть попали патентные изображения двухдверного Volkswagen Amarok второго поколения. Самая доступная версия пикапа появится в следующем году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Продажи двухдверного пикапа стартуют в 2023 году Фото: carscoops.com

Начальный двухдверный вариант Volkswagen Amarok 2023 позиционируют, как утилитарную рабочую версию. У него упрощенные светодиодные фары, а бамперы, дверные ручки и зеркала заднего вида неокрашены.

Пикап выглядит более сдержанно, чем четырехдверная версия, но зато у него увеличенный грузовой кузов. Туда поместятся две европалеты, а грузоподъемность двухдверной версии увеличена до 1,6 тонны.

[ + – ] Модель предложат только с 2,0-литровыми турбодизелями Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen Amarok в базовом исполнении не рассекречен, однако известно, что начальная модель получит уменьшенный 10-дюймовый сенсорный дисплей и упрощенную отделку. Комплектацию пикапа также урежут.

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Автомобиль предложат только с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 170 л. с. Обе модификации получат 6-ступенчатую механическую КПП, а привод может быть задним или полным. Пикап мождет буксировать 3,5-тонный прицеп.

[ + – ] Грузоподъемность Volkswagen Amarok увеличена до 1,6 тонн Фото: carscoops.com

Напомним, что новый Volkswagen Amarok второй генерации породнился с Ford Ranger и позаимствовал у него двигатели. Четырехдверный пикап также доступен с 3,0-литровым 250-сильным турбодизелем и 2,3-литровым бензиновым турбомотором на 300 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen может прекратить выпуск хэтчбека Golf — своей самой популярной модели.