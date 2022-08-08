Цены вырастут: Илон Маск поделился новой информацией про пикап Tesla Cybertruck

Илон Маск пообещал начать выпуск Tesla Cybertruck в следующем году. Цену пикапа пришлось поднять из-за подорожания комплектующих.

Электрический пикап Tesla Cybertruck поступит в производство в середине 2023 года. Ранее это сообщали источники в Tesla, а теперь информацию официально подтвердил Илон Маск во время встречи акционеров Tesla на гигафабрике в Техасе. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Именно на техасском предприятии и будут выпускать электромобиль Tesla Cybertruck. В ближайшие месяцы уже начнется оснастка завода оборудованием для производства пикапа.

[ + – ] Илон Маск провел собрание акционеров на заводе, который будет выпускать Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Впрочем, вместе с хорошей новостью Маск сообщил и плохую — цена Tesla Cybertruck вырастет. Это обусловлено инфляцией, дефицитом автомобильных микросхем, а также переходом на более совершенные и дорогие аккумуляторы формата 4680.

Дело в том, что цены Tesla Cybertruck объявили еще в 2019 году во время презентации предсерийного концепт-кара. С того времени ситуация на рынке изменилась — стоимость комплектующих выросла и поэтому дорожают все автомобили без исключения.

[ + – ] Финальный вариант Tesla Cybertruck уже утвержден Фото: carscoops.com

Купить пикап Tesla можно и сейчас и предоплата при заказе осталась неизменной — 99 долларов. Точная цена модели будет объявлена ближе к дате старта производства. Финальный вариант Cybertruck уже утвержден и Илон Маск утверждает, что его характеристики несколько изменены по сравнению с прототипом.

"Стоимость Cybertruck была объявлена в 2019 году, а бронирование стоило 99 долларов. С тех пор многое изменилось, поэтому характеристики и цены будут другими. Ненавижу сообщать немного плохих новостей. Но я думаю, что нет никакого способа предвидеть инфляцию, которую мы увидели, и различные другие проблемы. Но я могу сказать, что Cybertruck будет адским продуктом. Это будет чертовски хорошая машина" — заявил Илон Маск.

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Напомним, что Tesla Cybertruck предложат в нескольких версиях — с одним, двумя и четырьмя моторами. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с, проезжать 800 км без подзарядки и буксировать 6,3-тонный прицеп.

Ранее Фокус сообщал, что спрос на Tesla Cybertruck огромен — его уже раскупили на пять лет вперед.