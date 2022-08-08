Ціни зростуть: Ілон Маск поділився новою інформацією про пікап Tesla Cybertruck

Ілон Маск пообіцяв розпочати випуск Tesla Cybertruck наступного року. Ціну пікапа довелося підняти через подорожчання комплектуючих.

Електричний пікап Tesla Cybertruck надійде у виробництво в середині 2023 року. Раніше це повідомляли джерела в Tesla, а тепер інформацію офіційно підтвердив Ілон Маск під час зустрічі акціонерів Tesla на гігафабриці в Техасі. Про це пише сайт Autoevolution.

Саме на техаському підприємстві й випускатимуть електромобіль Tesla Cybertruck. Найближчими місяцями вже розпочнеться оснащення заводу обладнанням для виробництва пікапа.

[ + – ] Ілон Маск провів збори акціонерів на заводі, який випускатиме Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Утім, разом із гарною новиною Маск повідомив і погану ціну: Tesla Cybertruck зросте. Це зумовлено інфляцією, дефіцитом автомобільних мікросхем і навіть переходом на більш досконалі та дорогі акумулятори формату 4680.

Справа в тому, що ціни Tesla Cybertruck оголосили ще у 2019 році під час презентації передсерійного концепт-кара. З того часу ситуація на ринку змінилася — вартість комплектуючих зросла, і тому дорожчають усі автомобілі без винятку.

[ + – ] Фінальний варіант Tesla Cybertruck уже затвердили Фото: carscoops.com

Купити пікап Tesla можна й зараз, і передоплата при замовленні залишилася незмінною — 99 доларів. Точну ціну моделі оголосять ближче до дати старту виробництва. Фінальний варіант Cybertruck уже затвердили, і Ілон Маск стверджує, що його характеристики дещо змінені порівняно з прототипом.

"Ціну Cybertruck оголосили у 2019 році, а бронювання коштувало 99 доларів. З того часу багато що змінилося, тому характеристики та ціни будуть іншими. Ненавиджу повідомляти трохи поганих новин. Але я думаю, що немає ніякого способу передбачити інфляцію, яку ми побачили, і різні інші проблеми. Але я можу сказати, що Cybertruck буде пекельним продуктом. Це буде страшенно хороша машина", — заявив Ілон Маск.

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Нагадаємо, що Tesla Cybertruck запропонують у кількох версіях — із одним, двома та чотирма моторами. Топовий варіант зможе розганятись до 100 км/год за 2,9 с, проїжджати 800 км без підзарядки та буксирувати 6,3-тонний причіп.

Раніше Фокус повідомляв, що попит на Tesla Cybertruck величезний: його вже розкупили на п'ять років уперед.