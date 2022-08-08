Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Ціни зростуть: Ілон Маск поділився новою інформацією про пікап Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck 2023, Tesla Cybertruck, пікап Tesla Cybertruck, нова Tesla Cybertruck, електромобіль Tesla, Ілон Маск
Фото: Tesla | Tesla Cybertruck почнуть випускати із середини 2023 року

Ілон Маск пообіцяв розпочати випуск Tesla Cybertruck наступного року. Ціну пікапа довелося підняти через подорожчання комплектуючих.

Електричний пікап Tesla Cybertruck надійде у виробництво в середині 2023 року. Раніше це повідомляли джерела в Tesla, а тепер інформацію офіційно підтвердив Ілон Маск під час зустрічі акціонерів Tesla на гігафабриці в Техасі. Про це пише сайт Autoevolution.

Саме на техаському підприємстві й випускатимуть електромобіль Tesla Cybertruck. Найближчими місяцями вже розпочнеться оснащення заводу обладнанням для виробництва пікапа.

Tesla Cybertruck 2023, Tesla Cybertruck, пікап Tesla Cybertruck, нова Tesla Cybertruck, електромобіль Tesla, Ілон Маск
Ілон Маск провів збори акціонерів на заводі, який випускатиме Tesla Cybertruck
Фото: Tesla

Утім, разом із гарною новиною Маск повідомив і погану ціну: Tesla Cybertruck зросте. Це зумовлено інфляцією, дефіцитом автомобільних мікросхем і навіть переходом на більш досконалі та дорогі акумулятори формату 4680.

Справа в тому, що ціни Tesla Cybertruck оголосили ще у 2019 році під час презентації передсерійного концепт-кара. З того часу ситуація на ринку змінилася — вартість комплектуючих зросла, і тому дорожчають усі автомобілі без винятку.

Tesla Cybertruck 2023, Tesla Cybertruck, пікап Tesla Cybertruck, нова Tesla Cybertruck, електромобіль Tesla, Ілон Маск
Фінальний варіант Tesla Cybertruck уже затвердили
Фото: carscoops.com

Купити пікап Tesla можна й зараз, і передоплата при замовленні залишилася незмінною — 99 доларів. Точну ціну моделі оголосять ближче до дати старту виробництва. Фінальний варіант Cybertruck уже затвердили, і Ілон Маск стверджує, що його характеристики дещо змінені порівняно з прототипом.

"Ціну Cybertruck оголосили у 2019 році, а бронювання коштувало 99 доларів. З того часу багато що змінилося, тому характеристики та ціни будуть іншими. Ненавиджу повідомляти трохи поганих новин. Але я думаю, що немає ніякого способу передбачити інфляцію, яку ми побачили, і різні інші проблеми. Але я можу сказати, що Cybertruck буде пекельним продуктом. Це буде страшенно хороша машина", — заявив Ілон Маск.

Важливо
В Україні з'явився недорогий електрофургон вантажопідйомністю 1,2 тонни (фото)
В Україні з'явився недорогий електрофургон вантажопідйомністю 1,2 тонни (фото)

Нагадаємо, що Tesla Cybertruck запропонують у кількох версіях — із одним, двома та чотирма моторами. Топовий варіант зможе розганятись до 100 км/год за 2,9 с, проїжджати 800 км без підзарядки та буксирувати 6,3-тонний причіп.

Раніше Фокус повідомляв, що попит на Tesla Cybertruck величезний: його вже розкупили на п'ять років уперед.