В Украине появился недорогой электрофургон грузоподъемностью 1,2 тонны (фото)

Электромобиль BAIC EV5 разгоняется до 90 км/ч и способен проехать 210 км без подзарядки. Объем грузового отсека фургона составляет 4,5 кубометра.

На украинский рынок даже во время войны выходят новые модели электрокаров. В частности, в нашей стране появился новый BAIC EV5. Об этом сообщает сайт Ampercar.

[ + – ] Для погрузки предусмотрены боковая и задняя двери Фото: BAIC

Китайский фургон на данный момент является единственным представителем сегмента новых коммерческих электрокаров в Украине. Стоимость автомобиля составляет около 26 000 долларов.

[ + – ] Фургон предлагают в двухместном исполнении Фото: BAIC

Электромобиль BAIC EV5 довольно компактный — достигает 4500 мм в длину и 1650 мм в ширину при колесной базе в 2920 мм. У фургона угловатый однообъемный дизайн. Фары и фонари авто являются светодиодными в базовой версии.

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Китайский электрокар предложен в двухместном исполнении. В багажном отсеке объемом 4,5 кубометра можно перевозить грузы массой до 1180 кг. Для погрузки предусмотрены сдвижная боковая и распашная задняя двери.

[ + – ] Фары и фонари автомобиля — светодиодные Фото: BAIC

Новый BAIC EV5 оснащен электромотором мощностью 82 л. с. и с крутящим моментом в 220 Н∙м. Максимальная скорость ограничена на отметке в 90 км/ч. Заявленный запас хода составляет 210 км. Зарядить батарею емкостью 32,3 кВт∙ч можно за 6 часов от домашней электросети и за 40 минут – от быстрой станции.

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