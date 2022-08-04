В Украине появился новый Kia Sportage 2022: подробности и цены

Новый Kia Sportage пятой генерации наконец добрался до Украины. Кроссовер радикально изменился внешне, стал крупнее и богаче оснащен.

В Украине стартовали регулярные продажи Kia Sportage пятого поколения. Компактный кроссовер хоть и с задержкой, но доехал до нашей страны. Об этом сообщает украинское представительство корейского бренда.

[ + – ] Кроссовер подрос до 4,5 м в длину Фото: Kia

Kia Sportage 2022 анонсировали еще в начале года, но война заставила скорректировать планы. Первая пробная партия авто приехала в Украину в июне и была раскуплена за несколько дней. Теперь же поставки кроссовера стали регулярными – несмотря на войну, их удалось наладить.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Kia

Новый Kia Sportage отличается очень нестандартным дизайном и стал крупнее предшественника – 4515 мм в длину при колесной базе в 2680 мм. В салоне на передней панели установлены два дисплея – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. Объем багажника увеличен до 591-1780 л.

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Кроссовер Kia Sportage в Украине предложен с 2,0-литровой атмосферной бензиновой четверкой мощностью 156 л. с. и 1,6-литровым 180-сильным турбомотором. Более мощный вариант доступен с полным приводом.

[ + – ] Базовая комплектация Kia Sportage расширена Фото: Kia

Цена Kia Sportage 2022 стартует с 960 120 гривен. Базовый вариант Comfort получил диодные фары, кондиционер, камеру заднего вида, датчик света, подогрев руля и сидений, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

[ + – ] Объем багажника вырос до 591-1780 л Фото: Kia

Топовый вариант Luxury (1 224 720 гривен) добавляет отделку салона кожей, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, электропривод сидений и парктроник.

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