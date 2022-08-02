В Китае превратили старый Nissan в недорогой семейный электрокар за $20 500 (фото)
Электрокар Dongfeng Aeolus E70 Pro создали на базе бюджетной модели Nissan Sylphy. У седана просторный салон и большой багажник, а запас хода достигает 430 км.
Опубликованы первые фото нового Dongfeng Aeolus E70 Pro. Недорогой электромобиль поступит в продажу с осени по цене от 138 800 юаней ($20 500). Об этом сообщает сайт Autohome.
Электрокар Dongfeng Aeolus E70 Pro выглядит знакомо, ведь построен на платформе массового Nissan Sylphy предыдущего поколения (он продавался в Украине под названием Almera). Nissan и Dongfeng давно сотрудничают, так что в этом нет ничего удивительного. Авто может появиться на украинском рынке, ведь сейчас активизировался импорт электромобилей из Китая.
От бензинового собрата седан отличается дизайном передней части со стреловидными фарами, угловатым бампером и заглушкой на месте решетки радиатора.
Размеры Dongfeng Aeolus E70 Pro:
- Длина – 4700 мм
- Ширина – 1725 мм
- Высота – 1530 мм
- Колесная база – 2700 мм
В салоне на передней панели установлены два больших дисплея виртуальной панели приборов и мультимедиа. Кроме того, китайский электромобиль получил новые руль и рычаг выбора режимов езды. У седана просторный салон и большой 500-литровый багажник.Важно
Dongfeng Aeolus E70 Pro оснащен 150-сильным электромотором, который создан на базе силовой установки Nissan Leaf. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 52,9 кВт∙ч позволяет проехать 430 км без подзарядки.
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