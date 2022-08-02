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В Китае превратили старый Nissan в недорогой семейный электрокар за $20 500 (фото)

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Dongfeng Aeolus E70 Pro, Dongfeng Aeolus E70, китайский электромобиль, новый Dongfeng Aeolus E70, Nissan Sylphy
Фото: autohome.com.cn | От бензинового Nissan Sylphy электрокар отличается дизайном передней части

Электрокар Dongfeng Aeolus E70 Pro создали на базе бюджетной модели Nissan Sylphy. У седана просторный салон и большой багажник, а запас хода достигает 430 км.

Опубликованы первые фото нового Dongfeng Aeolus E70 Pro. Недорогой электромобиль поступит в продажу с осени по цене от 138 800 юаней ($20 500). Об этом сообщает сайт Autohome.

Dongfeng Aeolus E70 Pro, Dongfeng Aeolus E70, китайский электромобиль, новый Dongfeng Aeolus E70, Nissan Sylphy
Седан получил 150-сильный электромотор
Фото: autohome.com.cn

Электрокар Dongfeng Aeolus E70 Pro выглядит знакомо, ведь построен на платформе массового Nissan Sylphy предыдущего поколения (он продавался в Украине под названием Almera). Nissan и Dongfeng давно сотрудничают, так что в этом нет ничего удивительного. Авто может появиться на украинском рынке, ведь сейчас активизировался импорт электромобилей из Китая.

От бензинового собрата седан отличается дизайном передней части со стреловидными фарами, угловатым бампером и заглушкой на месте решетки радиатора.

Dongfeng Aeolus E70 Pro, Dongfeng Aeolus E70, китайский электромобиль, новый Dongfeng Aeolus E70, Nissan Sylphy
На передней панели установлены два больших дисплея
Фото: autohome.com.cn

Размеры Dongfeng Aeolus E70 Pro:

  • Длина – 4700 мм
  • Ширина – 1725 мм
  • Высота – 1530 мм
  • Колесная база – 2700 мм
Dongfeng Aeolus E70 Pro, Dongfeng Aeolus E70, китайский электромобиль, новый Dongfeng Aeolus E70, Nissan Sylphy
Запас хода электрокара составляет 430 км
Фото: autohome.com.cn

В салоне на передней панели установлены два больших дисплея виртуальной панели приборов и мультимедиа. Кроме того, китайский электромобиль получил новые руль и рычаг выбора режимов езды. У седана просторный салон и большой 500-литровый багажник.

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Dongfeng Aeolus E70 Pro оснащен 150-сильным электромотором, который создан на базе силовой установки Nissan Leaf. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 52,9 кВт∙ч позволяет проехать 430 км без подзарядки.

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