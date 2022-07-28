Дизайн от Pininfarina и автопилот: первое турецкое авто поступило в производство (фото)

Электрокроссовер TOGG предлагают в версиях мощностью 200 и 400 л. с. Топовый вариант разгоняется до сотни за 4,8 с и обладает запасом хода в 500 км.

В Турции стартовало производство первого автомобиля собственной разработки. Первые кроссоверы TOGG сошли с конвейера нового предприятия в провинции Бурса недалеко от Стамбула. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

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[ + – ] Кроссовер TOGG и его создатель Мехмет Гюрджан Каркаш

Пока турецкие автомобили TOGG собирают малыми партиями, а полномасштабная их сборка начнется с ноября. Продажи дебютной модели в Турции и Европе стартуют в первом квартале 2023 года.

Автомобили TOGG разрабатывает и производит консорциум Automobile Enterprise Group, основанный бизнесменом Мехметом Гюрджаном Каркашем. В проект вложено 3,7 млрд. долларов. Первый прототип кроссовера представили в 2019 году в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

[ + – ] Дизайн авто создали в итальянском ателье Pininfarina Фото: carscoops.com

Электрический кроссовер TOGG создавали при участии специалистов знаменитого итальянского ателье Pininfarina – именно они разработали дизайн авто. У авто сдержанный внешний вид с широкой решеткой радиатора.

В салоне установлены сразу шесть экранов, а зеркала заднего вида заменены камерами. Турецкий электромобиль TOGG получил систему дополненной реальности и автопилот.

[ + – ] В салоне установили сразу шесть дисплеев Фото: carscoops.com

Новый TOGG предлагают в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 и 4,8 с, соответственно. Базовый вариант обладает запасом хода в 300 км, а топовый – 500 км.

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Вскоре к кроссоверу присоединится седан TOGG – его уже представили в начале года. К 2030 году представят хэтчбек С-класса, минивэн и компактный кроссовер. Предприятие способно выпускать 175 тыс. авто ежегодно.

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