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Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год

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BYD Auto, Tesla Model Y, продажи электромобилей в мире, продажи электромобилей, самые популярные электромобили в мире
Фото: BYD Auto | Китайский BYD Auto обошел Tesla и вышел в мировые лидеры

Даже в условиях кризиса автомобильных полупроводников продажи электромобилей по всему миру демонстрируют рост. В 2022 году на рынке электрокаров сменились лидеры как среди марок, так и среди моделей.

Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн. электрокаров – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica

Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров – на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.

Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных авто. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

BYD Auto, Tesla Model Y, продажи электромобилей в мире, продажи электромобилей, самые популярные электромобили в мире
Tesla Model Y стала самым популярным электромобилем в мире
Фото: Tesla Motors

ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году:

  1. BYD – 640 478 авто
  2. Tesla – 564 873
  3. General Motors-Wuling – 233 017
  4. Volkswagen – 158 057
  5. BMW – 157 005
  6. Mercedes-Benz – 126 414
  7. SAIC – 124 500
  8. Kia – 113 585
  9. Chery – 112 031
  10. Hyundai – 106 518

Изменился и лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире – кроссовер Tesla Model Y, подвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.

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Самые популярные электромобили в мире за 2022 год

  1. Tesla Model Y – 314 921 авто
  2. Tesla Model 3 – 219 095
  3. Wuling HongGuang Mini EV – 207 829
  4. BYD Song – 159 091
  5. BYD Qin Plus – 132 495
  6. BYD Han – 97 225
  7. Volkswagen ID.4 – 63 597
  8. Li Xiang One EREV – 60 404
  9. BYD Dolphin – 58 613
  10. BYD Tang – 57 000
  11. Chery QQ Ice Cream – 54 097
  12. BYD Yuan Plus – 54 970
  13. Hyundai Ioniq 5 – 52 108
  14. Changan Benni EV – 51 512
  15. Chery eQ1 – 46 914

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