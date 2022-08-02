Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год
Даже в условиях кризиса автомобильных полупроводников продажи электромобилей по всему миру демонстрируют рост. В 2022 году на рынке электрокаров сменились лидеры как среди марок, так и среди моделей.
Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн. электрокаров – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica
Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров – на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.
Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных авто. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.
ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году:
- BYD – 640 478 авто
- Tesla – 564 873
- General Motors-Wuling – 233 017
- Volkswagen – 158 057
- BMW – 157 005
- Mercedes-Benz – 126 414
- SAIC – 124 500
- Kia – 113 585
- Chery – 112 031
- Hyundai – 106 518
Изменился и лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире – кроссовер Tesla Model Y, подвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.Важно
Самые популярные электромобили в мире за 2022 год
- Tesla Model Y – 314 921 авто
- Tesla Model 3 – 219 095
- Wuling HongGuang Mini EV – 207 829
- BYD Song – 159 091
- BYD Qin Plus – 132 495
- BYD Han – 97 225
- Volkswagen ID.4 – 63 597
- Li Xiang One EREV – 60 404
- BYD Dolphin – 58 613
- BYD Tang – 57 000
- Chery QQ Ice Cream – 54 097
- BYD Yuan Plus – 54 970
- Hyundai Ioniq 5 – 52 108
- Changan Benni EV – 51 512
- Chery eQ1 – 46 914
Ранее Фокус сообщал, что бесплатная растаможка помогла омолодить украинский автопарк.