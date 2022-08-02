Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год

Даже в условиях кризиса автомобильных полупроводников продажи электромобилей по всему миру демонстрируют рост. В 2022 году на рынке электрокаров сменились лидеры как среди марок, так и среди моделей.

Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн. электрокаров – на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica

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Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров – на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.

Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных авто. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

[ + – ] Tesla Model Y стала самым популярным электромобилем в мире Фото: Tesla Motors

ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году:

BYD – 640 478 авто Tesla – 564 873 General Motors-Wuling – 233 017 Volkswagen – 158 057 BMW – 157 005 Mercedes-Benz – 126 414 SAIC – 124 500 Kia – 113 585 Chery – 112 031 Hyundai – 106 518

Изменился и лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире – кроссовер Tesla Model Y, подвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.

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Самые популярные электромобили в мире за 2022 год

Tesla Model Y – 314 921 авто Tesla Model 3 – 219 095 Wuling HongGuang Mini EV – 207 829 BYD Song – 159 091 BYD Qin Plus – 132 495 BYD Han – 97 225 Volkswagen ID.4 – 63 597 Li Xiang One EREV – 60 404 BYD Dolphin – 58 613 BYD Tang – 57 000 Chery QQ Ice Cream – 54 097 BYD Yuan Plus – 54 970 Hyundai Ioniq 5 – 52 108 Changan Benni EV – 51 512 Chery eQ1 – 46 914

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