Volkswagen и BMW вместо Лады: бесплатная растаможка обновила автопарк Украины

Средний возраст б/у авто на рынке в Украине снизился с 17,4 до 14,8 лет. Подержанные машины из Европы стали потихоньку вытеснять старые ВАЗы.

Бесплатная растаможка повлияла на структуру украинского авторынка. Благодаря ей автопарк Украины немного омолодился. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

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Эксперты проанализировали тысячи объявлений о продаже б/у авто. Если в начале года средний возраст выставленных на продажу машин составлял 17,4 года, то в конце июня он снизился до 14,8 лет. То есть, на рынке стало больше свежих автомобилей, которые пригнали из Европы или Америки и растаможили бесплатно.

[ + – ] Подержанных моделей ВАЗ на рынке стало меньше почти на треть

Выяснилось, что больше всего в нашей стране продается автомобилей 2005-2008 годов выпуска: их доля на рынке увеличилась с 26,3% в феврале до 28,4% в июне. В то же время, старых машин возрастом свыше 30 лет стало меньше – их доля упала с 11,6% до 7,8%.

Кроме того, структура рынка изменилась и в разрезе представленных на нем марок. Так, автомобилей Toyota в продаже стало больше сразу на 35,3%, BMW – на 30,9%, а Audi – на 29,5%. В то же время, количество ВАЗ уменьшилось на 28,5%. Получается, что 10-15-летние б/у авто из Европы постепенно вытесняют старые Лады.

Как изменилась доля самых популярных брендов на рынке б/у авто за 2022 год:

Volkswagen — +6,1% (с 13,4 до 13,9%); ВАЗ — -28,5% (с 13,2 до 9,3%); Renault — -5% (с 6,9 до 6,4%); Opel — -6,1% (с 6,8 до 6,3%); Ford — не изменилась (6,4%); Skoda — -2,2% (с 5,8 до 5,6%); BMW — +30,9% (с 4,7 до 6,1%); Mercedes-Benz — +20,5% (с 4,9 до 5,8%); Audi — +29,5% (с 4,1 до 5,3%); Toyota — +35,3% (с 3,7 до 5%).

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Тенденция очевидно сохранится, хотя и в ощутимо меньших масштабах, ведь подержанные авто в Украину продолжают завозить и после отмены бесплатной растаможки. По информации народного депутата Ярослава Железняка, в июле их пригнали 13 584 и в бюджет поступило 1,72 млрд. гривен таможенных платежей.

Ранее Фокус сообщал, что благодаря бесплатной растаможке в Украине существенно подешевели авто с пробегом.