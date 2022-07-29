От $10 тысяч. Самые дешевые автомобили с автоматической КПП в Украине за 2022 год

На украинском рынке достаточно много бюджетных моделей с автоматической КПП. Стоимость некоторых автомобилей составляет 10-12 тысяч долларов.

Механическая коробка передач понемногу уходит в прошлое. Подавляющее большинство новых авто в мире и Украине продаются с различными автоматами – классической автоматической КПП, вариатором, роботом.

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Далеко не все автомобили с автоматом дорогие. На нашем рынке хватает бюджетных моделей без педали сцепления даже сейчас, когда после скачка курса доллара цены на новые авто в Украине поползли вверх. Фокус выбрал ТОП-10 самых дешевых авто с автоматической КПП.

Chevrolet Spark – от 377 900 гривен ($10 325 по курсу НБУ)

[ + – ] Chevrolet Spark Фото: General Motors

Компактный городской хэтчбек Chevrolet Spark в Украине продается исключительно с 1,2-литровым 85-сильным мотором и 4-ступенчатой автоматической КПП. В базовой версии нет кондиционера, но есть ABS, 2 подушки безопасности, магнитола и передние электростеклоподъемники.

Chevrolet Nexia – от 435 900 гривен ($11 900)

[ + – ] Chevrolet Spark Фото: General Motors

Седан Chevrolet Nexia – обновленная версия популярного Aveo. У нее автомат уже 6-ступенчатый, а 1,6-литровый бензиновый мотор развивает 106 л. с. Комплектация богаче, чем у Spark – есть кондиционер и система стабилизации ESP.

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Chevrolet Cobalt – от 443 500 гривен ($12 100)

[ + – ] Chevrolet Cobalt Фото: General Motors

Двигатель и КПП у седанов Nexia и Cobalt одинаковые, но последний – крупнее и с большим 563-литровым багажником. Оснащение в общем аналогично Nexia, но есть также подогрев водительского кресла. К слову, вскоре появится преемник Chevrolet Cobalt.

JAC JS2 – от 493 000 гривен ($13 450)

[ + – ] JAC JS2 Фото: JAC

Компактный 4,1-метровый китайский кроссовер JAC JS2 оснащен 1,5-литровой 105-сильной бензиновой четверкой и вариатором. Комплектация довольно богатая – есть не только кондиционер и аудиосистема, но и камера заднего вида, парктроник, и круиз-контроль.

Hyundai i10 – от 523 100 гривен ($14 300)

[ + – ] Hyundai i10 Фото: Hyundai

i10 – самая компактная модель Hyundai. Маленький 3,67-метровый хэтчбек оснащен 1,0-литровым 67-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатым роботом. Hyundai i10 оснащен ESP, кондиционером, электростеклоподъемниками и датчиком света.

FAW X40 – от 589 900 гривен ($16 100)

[ + – ] FAW X40

В Украине 4,3-метровый китайский кроссовер FAW X40 доступен только с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 109 л. с. и 6-ступенчатым автоматом. В салоне установлен 8-дюймовый дисплей, также есть климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, система стабилизации, магнитола.

JAC JS3 – от 605 000 гривен ($16 500)

[ + – ] JAC JS3 Фото: JAC

JAC JS3 – 4,3-метровый кроссовер с большим 600-литровым багажником. Его 1,6-литровый 119-сильный мотор работает в паре с вариатором. Оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, камеру заднего вида, парктроник и ESP.

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MG 5 – от 650 732 гривен ($17 770)

[ + – ] MG 5 Фото: MGM

MG 5 – самая доступная модель британской марки на нашем рынке. У 4,6-метрового седана просторный салон и 512-литровый багажник. Его оснащают 1,5-литровой бензиновой четверкой на 114 л. с. и вариатором. Комплектация довольно богатая – отделка эко-кожей, 8-дюймовый дисплей, камера, кондиционер, парктроник, круиз-контроль, люк и ESP.

Chery Tiggo 4 – от 651 200 гривен ($17 800)

[ + – ] Chery Tiggo 4

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 отличается выразительным дизайном и неплохим оснащением. У него есть бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, подогрев руля и сидений. Авто оснащено 1,5-литровым 113-сильным двигателем и вариатором. Вскоре появится обновленная модель.

JAC S4 – от 665 000 гривен ($18 170)

[ + – ] JAC S4 Фото: JAC

Небольшой 4,4-метровый кроссовер JAC S4 оснащен 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором и вариатором. В салоне – виртуальный щиток приборов и сенсорные кнопки. Автомобиль оснащен кондиционером, камерами кругового обзора, круиз-контролем, электроприводом кресла водителя, датчиками света и дождя. Именно этот кроссовер в РФ решили выпускать под маркой "Москвич".

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