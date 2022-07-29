Від $10 тисяч. Найдешевші автомобілі з автоматичною КПП в Україні за 2022 рік

На українському ринку чимало бюджетних моделей з автоматичною КПП. Вартість деяких автомобілів складає 10-12 тисяч доларів.

Механічна коробка передач потроху йде в минуле. Переважна більшість нових авто у світі та Україні продаються з різними автоматами — класичною автоматичною КПП, варіатором, роботом.

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Не всі автомобілі з автоматом дорогі. На нашому ринку вистачає бюджетних моделей без педалі зчеплення навіть зараз, коли після стрибка курсу долара ціни на нові авто в Україні поповзли вгору. Фокус вибрав ТОП-10 найдешевших авто з автоматичною КПП.

Chevrolet Spark — від 377 900 гривень ($10 325 за курсом НБУ)

[ + – ] Chevrolet Spark Фото: General Motors

Компактний міський хетчбек Chevrolet Spark в Україні продається лише з 1,2-літровим 85-сильним мотором та 4-ступінчастою автоматичною КПП. У базовій версії немає кондиціонера, але є ABS, 2 подушки безпеки, магнітола та передні електросклопідйомники.

Chevrolet Nexia — від 435 900 гривень ($11 900)

[ + – ] Chevrolet Spark Фото: General Motors

Седан Chevrolet Nexia — оновлена версія найпопулярнішого Aveo. У неї автомат вже 6-ступінчастий, а 1,6-літровий бензиновий двигун розвиває 106 кл. с. Комплектація багатша, ніж у Spark — є кондиціонер та система стабілізації ESP.

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Chevrolet Cobalt — від 443 500 гривень ($12 100)

[ + – ] Chevrolet Cobalt Фото: General Motors

Двигун і КПП у седанів Nexia та Cobalt однакові, але останній — більший і з більшим 563-літровим багажником. Оснащення загалом аналогічне Nexia, але є також підігрів крісла водія. До речі, незабаром з'явиться наступник Chevrolet Cobalt.

JAC JS2 — від 493 000 гривень ($13 450)

[ + – ] JAC JS2 Фото: JAC

Компактний 4,1-метровий китайський кросовер JAC JS2 оснащений 1,5-літровою 105-сильною бензиновою четвіркою та варіатором. Комплектація досить багата — є не тільки кондиціонер та аудіосистема, але й камера заднього виду, парктронік та круїз-контроль.

Hyundai i10 — від 523 100 гривень ($14 300)

[ + – ] Hyundai i10 Фото: Hyundai

i10 — найкомпактніша модель Hyundai. Маленький 3,67-метровий хетчбек оснащений 1,0-літровим 67-сильним бензиновим двигуном і 5-ступінчастим роботом. Hyundai i10 оснащений ESP, кондиціонером, електросклопідйомниками та датчиком світла.

FAW X40 — від 589 900 гривень ($16 100)

[ + – ] FAW X40

В Україні 4,3-метровий китайський кросовер FAW X40 доступний лише з 1,6-літровим бензиновим двигуном на 109 к. с. та 6-ступінчастим автоматом. У салоні встановлений 8-дюймовий дисплей, також є клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, система стабілізації, магнітола.

JAC JS3 — від 605 000 гривень ($16 500)

[ + – ] JAC JS3 Фото: JAC

JAC JS3 — 4,3-метровий кросовер з великим 600-літровим багажником. Його 1,6-літровий 119-сильний двигун працює в парі з варіатором. Оснащення включає клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, парктронік та ESP.

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MG 5 — від 650 732 гривень ($17 770)

[ + – ] MG 5 Фото: MGM

MG 5 — найдоступніша модель британської марки на нашому ринку. У 4,6-метрового седана просторий салон та 512-літровий багажник. Його оснащують 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 114 к. с. та варіатором. Комплектація досить багата — оздоблення екошкірою, 8-дюймовий дисплей, камера, кондиціонер, парктронік, круїз-контроль, люк та ESP.

Chery Tiggo 4 — від 651 200 гривень ($17 800)

[ + – ] Chery Tiggo 4

Компактний кросовер Chery Tiggo 4 відрізняється виразним дизайном та непоганим оснащенням. У нього є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, парктронік, підігрів керма та сидінь. Авто оснащене 1,5-літровим 113-сильним двигуном та варіатором. Незабаром з'явиться оновлена модель.

JAC S4 — від 665 000 гривень ($18 170)

[ + – ] JAC S4 Фото: JAC

Невеликий 4,4-метровий кросовер JAC S4 оснащений 1,5-літровим 147-сильним бензиновим турбомотором та варіатором. У салоні — віртуальний щиток приладів та сенсорні кнопки. Автомобіль оснащений кондиціонером, камерами кругового огляду, круїз-контролем, електроприводом водія крісла, датчиками світла та дощу. Саме цей кросовер у РФ вирішили випускати під маркою "Москвич".

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