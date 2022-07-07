RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Розкрито дизайн і подробиці нових автомобілів "Москвич" (фото)

98
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, нові Москвичі, автомобілі Москвич, завод Москвич, новий Москвич
Фото: ТАСС | Автомобілі "Москвич" виявилися китайськими JAC

Нові "Москвичі" виявилися китайськими JAC. Загалом планують запустити у виробництво чотири моделі, але до кінця 2022 року можуть зібрати лише 600 авто.

Опубліковано перші офіційні зображення нових автомобілів "Москвич". Як і очікувалося, йдеться не про самостійні розробки, а про моделі китайського концерну JAC. Про це пише сайт Авторевю.

JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, нові Москвичі, автомобілі Москвич, завод Москвич, новий Москвич
Заплановано випуск чотирьох моделей
Фото: ТАСС

Нові моделі "Москвича" продемонстрували меру Москви Сергію Собяніну, який відвідав колишній завод Renault. З'ясувалося, що планують налагодити збирання трьох кросоверів і седана з китайських машинокомплектів. Судячи із зображень, в конструкцію не внесено жодних змін.

Важливо
АвтоВАЗ не готовий випускати Lada Vesta у 2022 році: запчастин немає і не буде
АвтоВАЗ не готовий випускати Lada Vesta у 2022 році: запчастин немає і не буде

Зокрема, першою моделлю "Москвича" стане оновлений китайський кросовер JAC JS4 завдовжки 4,4 м (його дорестайлінгова версія давно вже представлена в Україні). Авто запропонують у двох варіантах – з 1,5-літровою 150-сильною бензиновою турбочетвіркою або з електромотором такої ж потужності.

JAC JS4
JAC JS4
JAC X6
JAC X6
JAC Sehol A5
JAC Sehol A5
JAC X7
JAC X7
JAC JS4
JAC X6
JAC Sehol A5
JAC X7

Модель ІІ — більший 4,5-метровий кросовер JAC X6 з тим самим 150-сильним турбомотором. Модель ІІІ – 4,8-метровий ліфтбек JAC Sehol A5 Plus, також із 1,5-літровим двигуном, але потужністю 184 к. с. Це оновлена версія моделі J7, яка побувала на тест-драйві Фокусу. Модель IV — це сімейний кросовер JAC X7 довжиною 4,8 м. Він теж 1,5-літровий, але потужністю 174 к. с.

Важливо
Власникам нових Lada заборонили виїжджати за межі Росії (фото)
Власникам нових Lada заборонили виїжджати за межі Росії (фото)

До кінця року з китайських машинокомплектів планують зібрати лише 600 авто, але в 2023 році вже збираються випустити приблизно 50 тис., а 2024 — навіть 100 тис. У віддаленій перспективі навіть обіцяють певну локалізацію виробництва і навіть електрокари власної розробки, хоча в умовах санкцій і нестачі комплектувальних це не дуже реалістично.

Раніше Фокус повідомляв, що автовиробництво в РФ обвалилося відразу в 30 разів.