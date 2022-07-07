Розкрито дизайн і подробиці нових автомобілів "Москвич" (фото)
Нові "Москвичі" виявилися китайськими JAC. Загалом планують запустити у виробництво чотири моделі, але до кінця 2022 року можуть зібрати лише 600 авто.
Опубліковано перші офіційні зображення нових автомобілів "Москвич". Як і очікувалося, йдеться не про самостійні розробки, а про моделі китайського концерну JAC. Про це пише сайт Авторевю.
Нові моделі "Москвича" продемонстрували меру Москви Сергію Собяніну, який відвідав колишній завод Renault. З'ясувалося, що планують налагодити збирання трьох кросоверів і седана з китайських машинокомплектів. Судячи із зображень, в конструкцію не внесено жодних змін.Важливо
Зокрема, першою моделлю "Москвича" стане оновлений китайський кросовер JAC JS4 завдовжки 4,4 м (його дорестайлінгова версія давно вже представлена в Україні). Авто запропонують у двох варіантах – з 1,5-літровою 150-сильною бензиновою турбочетвіркою або з електромотором такої ж потужності.
Модель ІІ — більший 4,5-метровий кросовер JAC X6 з тим самим 150-сильним турбомотором. Модель ІІІ – 4,8-метровий ліфтбек JAC Sehol A5 Plus, також із 1,5-літровим двигуном, але потужністю 184 к. с. Це оновлена версія моделі J7, яка побувала на тест-драйві Фокусу. Модель IV — це сімейний кросовер JAC X7 довжиною 4,8 м. Він теж 1,5-літровий, але потужністю 174 к. с.Важливо
До кінця року з китайських машинокомплектів планують зібрати лише 600 авто, але в 2023 році вже збираються випустити приблизно 50 тис., а 2024 — навіть 100 тис. У віддаленій перспективі навіть обіцяють певну локалізацію виробництва і навіть електрокари власної розробки, хоча в умовах санкцій і нестачі комплектувальних це не дуже реалістично.
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