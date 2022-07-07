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Раскрыты дизайн и подробности новых автомобилией "Москвич" (фото)

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JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич, завод Москвич, новый Москвич
Фото: ТАСС | Автомобили "Москвич" оказались китайскими JAC

Новые "Москвичи" оказались китайскими JAC. Всего планируют запустить в производство четыре модели, но до конца 2022 года могут собрать только 600 авто.

Опубликованы первые официальные изображения новых автомобилей "Москвич". Как и ожидалось, речь идет не о самостоятельных разработках, а о моделях китайского концерна JAC. Об этом пишет сайт Авторевю.

JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич, завод Москвич, новый Москвич
Запланирован выпуск четырех моделей
Фото: ТАСС

Новые модели "Москвича" продемонстрировали мэру Москвы Сергею Собянину, посетившему бывший завод Renault. Выяснилось, что планируют наладить сборку трех кроссоверов и седана из китайских машинокомплектов. Судя по изображениям, в конструкцию не внесено никаких изменений.

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В частности, первой моделью "Москвича" станет обновленный китайский кроссовер JAC JS4 длиной 4,4 м (его дорестайлинговая версия давно уже представлена в Украине). Авто предложат в двух вариантах – с 1,5-литровой 150-сильной бензиновой турбочетверкой или с электромотором такой же мощности.

JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич
JAC JS4
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич
JAC X6
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич
JAC Sehol A5
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич
JAC X7
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич
JAC JS4, JAC X6, JAC Sehol A5, JAC X7, новые Москвичи, автомобили Москвич

Модель ІІ – более крупный 4,5-метровый кроссовер JAC X6 с тем же 150-сильным турбомотором. Модель ІІІ – 4,8-метровый лифтбэк JAC Sehol A5 Plus, также с 1,5-литровым двигателем, но мощностью 184 л. с. Это обновленная версия модели J7, побывавшей на тест-драйве Фокуса. Ну а Модель IV – это семейный кроссовер JAC X7 длиной 4,8 м. Он тоже 1,5-литровый, но мощностью 174 л. с.

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До конца года из китайских машинокомплектов планируют собрать только 600 авто, но в 2023 году уже собираются выпустить около 50 тыс., а в 2024 — даже 100 тыс. В отдаленной перспективе даже обещают определенную локализацию производства и даже электрокары собственной разработки, хотя в условиях санкций и нехватки комплектующих это выглядит не очень реалистично.

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