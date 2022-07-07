Раскрыты дизайн и подробности новых автомобилией "Москвич" (фото)

Новые "Москвичи" оказались китайскими JAC. Всего планируют запустить в производство четыре модели, но до конца 2022 года могут собрать только 600 авто.

Опубликованы первые официальные изображения новых автомобилей "Москвич". Как и ожидалось, речь идет не о самостоятельных разработках, а о моделях китайского концерна JAC. Об этом пишет сайт Авторевю.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Запланирован выпуск четырех моделей Фото: ТАСС

Новые модели "Москвича" продемонстрировали мэру Москвы Сергею Собянину, посетившему бывший завод Renault. Выяснилось, что планируют наладить сборку трех кроссоверов и седана из китайских машинокомплектов. Судя по изображениям, в конструкцию не внесено никаких изменений.

Важно

АвтоВАЗ не готов выпускать Lada Vesta в 2022 году: запчастей нет и не будет

В частности, первой моделью "Москвича" станет обновленный китайский кроссовер JAC JS4 длиной 4,4 м (его дорестайлинговая версия давно уже представлена в Украине). Авто предложат в двух вариантах – с 1,5-литровой 150-сильной бензиновой турбочетверкой или с электромотором такой же мощности.

[ + – ] JAC JS4 [ + – ] JAC X6 [ + – ] JAC Sehol A5 [ + – ] JAC X7

Модель ІІ – более крупный 4,5-метровый кроссовер JAC X6 с тем же 150-сильным турбомотором. Модель ІІІ – 4,8-метровый лифтбэк JAC Sehol A5 Plus, также с 1,5-литровым двигателем, но мощностью 184 л. с. Это обновленная версия модели J7, побывавшей на тест-драйве Фокуса. Ну а Модель IV – это семейный кроссовер JAC X7 длиной 4,8 м. Он тоже 1,5-литровый, но мощностью 174 л. с.

Важно

Владельцам новых Lada запретили выезжать за пределы России (фото)

До конца года из китайских машинокомплектов планируют собрать только 600 авто, но в 2023 году уже собираются выпустить около 50 тыс., а в 2024 — даже 100 тыс. В отдаленной перспективе даже обещают определенную локализацию производства и даже электрокары собственной разработки, хотя в условиях санкций и нехватки комплектующих это выглядит не очень реалистично.

Ранее Фокус сообщал, что автопроизводство в РФ обвалилось сразу в 30 раз.