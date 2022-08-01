Volkswagen та BMW замість Лади: безкоштовне розмитнення оновило автопарк України

Середній вік вживаного авто на ринку в Україні знизився із 17,4 до 14,8 років. Уживані машини з Європи почали потихеньку витісняти старі ВАЗи.

Безкоштовне розмитнення вплинуло на структуру українського авторинку. Завдяки ньому автопарк України трохи омолодився. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

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Експерти проаналізували тисячі оголошень про продаж уживаних авто. Якщо на початку року середній вік виставлених на продаж машин становив 17,4 років, то наприкінці червня він знизився до 14,8 років. Тобто, на ринку побільшало свіжих автомобілів, які пригнали з Європи чи Америки та розмитнили безкоштовно.

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З'ясувалося, що найбільше в нашій країні продається автомобілів 2005-2008 років випуску: їхня частка на ринку збільшилася з 26,3% у лютому до 28,4% у червні. У той же час, старих машин віком понад 30 років поменшало — їхня частка впала з 11,6% до 7,8%.

Крім того, структура ринку змінилася й у розрізі представлених на ньому марок. Так, автомобілів Toyota у продажу побільшало відразу на 35,3%, BMW — на 30,9%, а Audi — на 29,5%. У той же час кількість ВАЗ зменшилася на 28,5%. Виходить, що 10-15-річні автомобілі з Європи поступово витісняють старі Лади.

Як змінилася частка найпопулярніших брендів на ринку вживаних авто за 2022 рік:

Volkswagen — +6,1% (з 13,4 до 13,9%). ВАЗ — -28,5% (з 13,2 до 9,3%). Renault — -5% (з 6,9 до 6,4%). Opel — -6,1% (з 6,8 до 6,3%). Ford — не змінилася (6,4%). Skoda — -2,2% (з 5,8 до 5,6%); BMW — +30,9% (з 4,7 до 6,1%). Mercedes-Benz — +20,5% (з 4,9 до 5,8%). Audi — +29,5% (з 4,1 до 5,3%). Toyota — +35,3% (з 3,7 до 5%).

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Тенденція очевидно збережеться, хоч і в значно менших масштабах, адже вживані авто в Україну продовжують завозити і після скасування безкоштовного розмитнення. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, у липні їх пригнали 13 584 та до бюджету надійшло 1,72 млрд гривень митних платежів.

Раніше Фокус повідомляв, що завдяки безкоштовному розмитненню в Україні суттєво подешевшали авто з пробігом.