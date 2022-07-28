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Як змінилися ціни на вживані авто в Україні за 2022 рік (статистика)

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Фото: autoua.net | Середня ціна вживаного авто знизилася з початку року

Війна та запровадження безкоштовного розмитнення вплинули на вартість авто в Україні. Найбільший попит мають машини вартістю 3-5 тис. доларів.

Уживані автомобілі в Україні в 2022 році переважно подешевшали. Про це свідчать результати моніторингу, проведеного Інститутом досліджень авторинку.

Динаміка цін на вживані авто в Україні в 2022 році

Експерти проаналізували понад 1,7 мільйонів оголошень з продажу вживаних машин за 2022 рік. З'ясувалося, що в лютому до початку повномасштабного вторгнення РФ середня ціна вживаного авто становила 7 000 доларів, а вже у квітні вона знизилася до $5 100.

Падіння зумовлене не лише падінням купівельної спроможності громадян під час війни, а й ввезенням сотень тисяч недорогих авто під безкоштовне розмитнення. Його скасування спровокувало зростання середньої ціни вживаних авто до 6 500 доларів.

Оскільки ринок наситився недорогими "євробляхами", то змінилася їхня структура. Якщо раніше більше купували авто в цінових сегментах $1-2 тисячі та $5-6 тисяч, то тепер мають попит машини вартістю 3-5 тис. доларів.

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Renault Megane
Renault Megane
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Daewoo Lanos
Daewoo Lanos
Volkswagen Passat
Volkswagen Golf
Renault Megane
Skoda Octavia
Daewoo Lanos

Найпопулярніші вживані авто в Україні з початку року подешевшали на 10-20%. Так, середня ціна Volkswagen Passat знизилася з 9 426 до 7 802 доларів, Skoda Octavia — з $8 469 до $7 327, а Renault Megane — з $8 030 до $6 532.

Що чекає на ринок уживаних авто в Україні

Експерти прогнозують, що зростання курсу долара та падіння купівельної спроможності українців знизять продаж уживаних авто. Втім, бюджетні моделі вартістю від 1 000 до 6 000 доларів матимуть стабільний попит.

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У Європі різко зросли ціни на вживані авто: названі причини
У Європі різко зросли ціни на вживані авто: названі причини

Вживані авто з Європи та США найближчим часом точно не подешевшають, а машини вартістю понад $10 000 подорожчають. Також прогнозується свого роду "зависання" на ринку дорогих авто з великими "ненажерливими" двигунами — їх перестануть купувати, а продавці не поспішатимуть знижувати ціни.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ почали масово закриватися автосалони — їм нема чим торгувати.