Як змінилися ціни на вживані авто в Україні за 2022 рік (статистика)

Війна та запровадження безкоштовного розмитнення вплинули на вартість авто в Україні. Найбільший попит мають машини вартістю 3-5 тис. доларів.

Уживані автомобілі в Україні в 2022 році переважно подешевшали. Про це свідчать результати моніторингу, проведеного Інститутом досліджень авторинку.

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Динаміка цін на вживані авто в Україні в 2022 році

Експерти проаналізували понад 1,7 мільйонів оголошень з продажу вживаних машин за 2022 рік. З'ясувалося, що в лютому до початку повномасштабного вторгнення РФ середня ціна вживаного авто становила 7 000 доларів, а вже у квітні вона знизилася до $5 100.

Падіння зумовлене не лише падінням купівельної спроможності громадян під час війни, а й ввезенням сотень тисяч недорогих авто під безкоштовне розмитнення. Його скасування спровокувало зростання середньої ціни вживаних авто до 6 500 доларів.

Оскільки ринок наситився недорогими "євробляхами", то змінилася їхня структура. Якщо раніше більше купували авто в цінових сегментах $1-2 тисячі та $5-6 тисяч, то тепер мають попит машини вартістю 3-5 тис. доларів.

[ + – ] Volkswagen Passat [ + – ] Volkswagen Golf [ + – ] Renault Megane [ + – ] Skoda Octavia [ + – ] Daewoo Lanos

Найпопулярніші вживані авто в Україні з початку року подешевшали на 10-20%. Так, середня ціна Volkswagen Passat знизилася з 9 426 до 7 802 доларів, Skoda Octavia — з $8 469 до $7 327, а Renault Megane — з $8 030 до $6 532.

Що чекає на ринок уживаних авто в Україні

Експерти прогнозують, що зростання курсу долара та падіння купівельної спроможності українців знизять продаж уживаних авто. Втім, бюджетні моделі вартістю від 1 000 до 6 000 доларів матимуть стабільний попит.

Важливо

У Європі різко зросли ціни на вживані авто: названі причини

Вживані авто з Європи та США найближчим часом точно не подешевшають, а машини вартістю понад $10 000 подорожчають. Також прогнозується свого роду "зависання" на ринку дорогих авто з великими "ненажерливими" двигунами — їх перестануть купувати, а продавці не поспішатимуть знижувати ціни.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ почали масово закриватися автосалони — їм нема чим торгувати.