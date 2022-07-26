Машин немає: у РФ почали масово зачинятися автосалони

Десятки автосалонів відомих світових брендів у РФ припиняють свою роботу. Їм нема чим торгувати, адже імпорт авто в Росію фактично припинився.

У Росії почалася хвиля зачинення автосалонів. Чимало офіційних дилерів згортають бізнес, адже не можуть працювати в умовах санкцій. Про це повідомляє агентство "Автостат".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його даними, з квітня до червня в РФ закчинили 160 автосалонів. Більшість із них торгували автомобілями брендів, які підтримали санкції та залишили російський ринок. Тепер їм просто нема що продавати — дилерські склади спорожніли.

[ + – ] Найбільше зачинилося автосалонів Chevrolet Фото: yandex

Лідирує марка Chevrolet — припинили роботу 35 її дилерських центрів. Примітно, що більшість моделей, що продаються в Росії, випускалися не в США, а в Узбекистані на підприємстві UzAuto Motors.

На другому місці — автосалони Jaguar Land Rover (11 зачинилося), а на третьому — Peugeot (7). Крім того, припинили роботу 6 шоурумів Renault, 5 — Cadillac, 3 — Mini, по 2 — Opel і Volvo.

Важливо

Продажі нових авто в РФ обвалилися відразу в 4,5 разу (статистика)

При цьому відкрилося 59 нових дилерських центрів, і майже всі вони представляють китайські бренди. По суті, імпорт авто в РФ іде лише з цієї країни. Так, Exeed відкрив 13 шоурумів, Chery — 7, а Geely — 5. Усього в РФ зараз зареєстровано 3102 автосалони, тоді як у квітні їх налічувалося 3203.

Експерти авторинку прогнозують подальше скорочення кількості дилерських центрів. Раніше директорка великого російського автоімпортера "Рольф" Світлана Виноградова заявила, що до кінця року в РФ може залишитися лише 1600 автосалонів.

Також Фокус повідомляв, що в Росії почали випуск "Ниви" без ABS і подушок безпеки, і вона виявилася набагато дорожчою, ніж очікувалося.