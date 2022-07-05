Продажі нових авто в РФ обвалилися відразу в 4,5 разу (статистика)

Авторинок РФ продовжує лихоманити. Гострий дефіцит нових авто й зростання цін на них призвели до падіння продажів на 77% у червні.

У червні авторинок Росії впав на 77% або у 4,5 раз3. За минулий місяць було продано 32 731 новий автомобіль проти 145 115 машин за аналогічний період 2021 року. Такі дані наводить аналітичне агентство "Автостат".

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[ + – ] Імпорт авто в РФ іде лише з Китаю Фото: Great Wall

Причини обвалу продажів залишаються незмінними — на ринку відчувається гострий дефіцит нових автомобілів. Автовиробництво РФ обвалилося до рівня 50-х, а імпортують машини практично лише з Китаю. До речі, моделі з Піднебесної вже зайняли 24,7% ринку, тоді як російські — 24,9%. До того ж ціни на авто в Росії продовжують зростати.

Лідером залишається Lada — у червні продали 7484 автомобілі ВАЗ, тобто на 81,3% менше, ніж роком раніше. На другому місці — Kia (4307 авто), а на третьому — Hyundai (3687). Замикають ТОП-5 Chery (2317 шт.) і Renault (2150).

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Найпопулярніший автомобіль у РФ за червень — Lada Granta (3359 шт.). Пояснюється це тим, що саме ця модель нещодавно надійшла в продаж у так званій "спрощеній" версії Classic без ABS і подушок безпеки. Друге місце — у Lada Vesta (2185 шт.), а третє — в Kia Rio (1568).

Раніше Фокус повідомляв, що нові "спрощені" авто не випускатимуть за межі Росії — покупців фактично змушують підписувати документ про невиїзд.

Також ми писали, що катастрофічний стан російського автопрому вже визнав навіть Володимир Путін.