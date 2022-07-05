Продажи новых авто в РФ обвалились сразу в 4,5 раза (статистика)

Авторынок РФ продолжает лихорадить. Острый дефицит новых авто и рост цен на них привели к падению продаж на 77% в июне.

В июне авторынок России упал на 77% или в 4,5 раза. За прошлый месяц было продано 32 731 новый автомобиль против 145 115 машин за аналогичный период 2021 года. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

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[ + – ] Импорт авто в РФ идет только из Китая Фото: Great Wall

Причины обвала продаж остаются прежними – на рынке ощущается острый дефицит новых автомобилей. Автопроизводство в РФ обвалилось до уровня 50-х годов, а импортируют машины фактически только из Китая. К слову, модели из Поднебесной уже заняли 24,7% рынка тогда, как российские — 24,9%. К тому же, цены на авто в России продолжают расти.

Лидером остается Lada – в июне было продано 7484 автомобилей ВАЗ, то есть на 81,3% меньше, чем годом ранее. На втором месте – Kia (4307 авто), а на третьем – Hyundai (3687). Замыкают ТОП-5 Chery (2317 шт.) и Renault (2150).

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Самый популярный автомобиль в РФ за июнь – Lada Granta (3359 шт.). Объясняется это тем, что именно эта модель недавно поступила в продажу в так называемой "упрощенной" версии Classic без ABS и подушек безопасности. Второе место – у Lada Vesta (2185 шт.), а третье – у Kia Rio (1568).

Ранее Фокус сообщал, что новые "упрощенные" авто не будут выпускать за пределы России – покупателей фактически заставляют давать подписку о невыезде.

Также мы писали, что катастрофическое состояние российского автопрома уже признал даже Владимир Путин.