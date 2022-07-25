Оголошено ціну Ниви без ABS та подушок безпеки: вона набагато вища, ніж очікувалося

Нова Нива не комплектується ABS та подушками безпеки, але при цьому її ціна практично не знизилася. Позашляховик випускають дуже малими партіями через дефіцит комплектувальних.

Нова Нива у так званій "спрощеній" версії надійде у продаж у серпні. Початкова вартість позашляховика становитиме від 13 750 доларів (796 500 рублів). Про це повідомляє Газета.ру.

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Варто зазначити, що зараз купити Ниву в РФ можна за 818 900 рублів (14 150 дол.). Тобто відмова від ABS, подушок безпеки та системи виклику екстреної допомоги ЕРА-ГЛОНАСС практично не здешевила автомобіль — різниця становить лише 400 доларів. Цікаво, що в Україні практично стільки ж коштує новий Duster (а ось в РФ він відчутно дорожчий).

Lada Niva Legend Classic (саме так назвали "спрощену" версію) оснащена підсилювачем керма, електросклопідйомниками, бортовим комп'ютером і 16-дюймовими литими дисками. Кондиціонера і навіть магнітоли в неї немає.

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Двигун Ниви залишився тим самим — та ж 1,7-літрова 83-сильна четвірка, тільки переналаштована під екостандарт Євро-2. Без змін — і 5-ступінчаста механічна КПП, і повний привід із понижувальною передачею.

Раніше стало відомо, що Lada Niva Legend Classic випускають дуже малими партіями. Вийти на заплановані обсяги виробництва не дозволяє дефіциту ременів безпеки. Складання більш сучасної Lada Niva Travel досі не відновили.

Також Фокус повідомляв, що АвтоВАЗ знову припинить випуск Lada Largus — випустять лише 1 800 універсалів.