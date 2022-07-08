В РФ не можуть поновити повномасштабний випуск Ниви: що відомо

Нестача пасків безпеки для Ниви не дозволить випускати позашляховик у великій кількості. Щодня зможуть збирати не більше ніж 200 автомобілів.

Керівництво "АвтоВАЗ" пообіцяло повернути Lada Niva у виробництво з 13 липня. Однак на планові обсяги виробництва швидко вийти не вийде через дефіцит комплектувальних. Зокрема, не вистачає пасків безпеки. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

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Паски безпеки для Ниви постачалися в РФ з-за кордону і після запровадження санкцій їхній імпорт припинився. Наразі ведуться переговори про закупівлю ременів у Китаї, проте швидко ввезти їх у Росію не вдасться.

[ + – ] Lada Niva Legend не отримає ні ABS, ні подушок безпеки Фото: АВТОВАЗ

На складі залишаються запаси ременів безпеки, закуплених на початку цього року, проте їх недостатньо для повномасштабного виробництва. Тому в перший день планують зібрати лише 45 Lada Niva Legend, а потім випускати по 200 машин щодня.

Нагадаємо, що нова Нива 2022 повернеться у виробництво у спрощеній версії — її не комплектуватимуть ABS, подушками безпеки та системою виклику екстрених служб ЭРА-ГЛОНАСС, а екологічний клас двигуна знизять до Євро-2. Саме в такому вигляді зараз випускається Lada Granta — наразі це єдина модель, яку збирає АВТОВАЗ.

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До речі, нещодавно виробництво автомобілів з урізаним обладнанням налагодив й УАЗ. Вони виявилися одразу на 40% дорожчими, ніж позашляховики з ABS та подушками безпеки, випущені на початку року.

Також Фокус писав, що власникам таких "спрощених" авто заборонили виїжджати на них за межі Росії.