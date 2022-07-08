УАЗ розпочав випуск авто без ABS та подушок безпеки: вони подорожчали на 40%

Відмова від ABS та подушок безпеки дозволяє покупцям заощадити лише 400 доларів. Водночас за пів року ціна UAZ Patriot зросла на $7 400.

УАЗ наслідував приклад ВАЗу і також почав випуск "спрощених" моделей авто. Версії з урізаною комплектацією з'явилися в позашляховика UAZ Patriot, його варіанта в кузові пікап та комерційній моделі Профі. Про це повідомляє сайт Автоновини дня.

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На відміну від ВАЗу, де випускають одну-єдину модель Lada Granta у "спрощеній" комплектації Classic, покупцям дали можливість вибору — можна відмовитися від усього імпортного обладнання або деяких систем.

[ + – ] "Спрощену" версію отримав і пікап УАЗ

Наприклад, відмова від ABS здешевить авто на 5 000 рублів, ще по 10 000 рублів скинуть за кожну подушку безпеки. Тобто, максимум УАЗ можна здешевити на 25 000 рублів або лише $400.

Зважаючи на те, що стартова ціна УАЗ Патріот за останні пів року зросла з 17 600 до 25 000 доларів, то знижка невелика. Навіть у "спрощеній" версії позашляховик одразу на 40% дорожчий, ніж на початку 2022 року.

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Цікава деталь: через відсутність модуля виклику екстрених служб ЕРА-ГЛОНАСС знижки не буде. Водночас власників зобов'язують довстановлення цієї системи після купівлі авто, а це кілька сотень доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що власникам "спрощених" авто заборонили виїжджати на них за межі Росії.

Також ми писали, що санкції проти РФ поставили хрест на новому поколінні UAZ Patriot.