УАЗ начал выпуск авто без ABS и подушек безопасности: они подорожали на 40%

Отказ от ABS и подушек безопасности позволяет покупателям сэкономить всего 400 долларов. В то же время, за полгода цена UAZ Patriot выросла на $7400.

УАЗ последовал примеру ВАЗа и также начал выпуск "упрощенных" моделей авто. Версии с урезанной комплектацией появились у внедорожника UAZ Patriot, его варианта в кузове пикап и коммерческой модели Профи. Об этом сообщает сайт Автоновости дня.

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В отличие от ВАЗ, где выпускают одну-единственную модель Lada Granta в "упрощенной" комплектации Classic, покупателям дали возможность выбора – можно отказаться от всего импортного оборудования или от отдельных систем.

[ + – ] "Упрощенную" версию получил и пикап УАЗ

Например, отказ от ABS удешевит авто на 5000 рублей, еще по 10 000 рублей скинут за каждую подушку безопасности. То есть, максимум УАЗ можно удешевить на 25 000 рублей или всего лишь $400.

Учитывая, что стартовая цена УАЗ Патриот за последние полгода выросла с 17 600 до 25 000 долларов, то скидка небольшая. Даже в "упрощенной" версии внедорожник сразу на 40% дороже, чем в начале 2022 года.

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Интересная деталь: за отсутствие модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС скидки не будет. В то же время, владельцев обязывают доустановить эту систему после покупки авто, а это несколько сотен долларов.

Ранее Фокус сообщал, что владельцам "упрощенных" авто запретили выезжать на них за пределы России.

Также мы писали, что санкции против РФ поставили крест на новом поколении UAZ Patriot.