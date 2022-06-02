Опубликованы фото нового UAZ Patriot: санкции поставили на нем крест

Новый UAZ Patriot разрабатывали на протяжении нескольких лет и называли "русским Прадо". Внедорожник не увидит мир, ведь все работы над проектом прекращены.

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В интернет попали фото UAZ Patriot нового поколения. Внедорожник не станет серийным, ведь его разработку прекратили. Об этом пишет сайт Drom.

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На снимках – прототип UAZ Patriot, созданный при участии итальянского ателье Pininfarina. У внедорожника полностью новая передняя часть – заменены крылья, капот, решетка радиатора, фары и бампер. Сзади изменены фонари и крышка запасного колеса.

[ + – ] Разработка модели окончательно прекращена Фото: Drom

Над новой моделью работали на протяжении нескольких лет, а назвали проект "русский Прадо", ведь внедорожник хотели сделать бюджетной альтернативой Toyota Land Cruiser Prado. К слову, именно у японской модели фактически скопировали конструкцию рамы.

В салоне планировали заменить руль и переднюю панель. Сообщалось, что новый УАЗ Патриот оснастят климат-контролем, а также подогревом сидений, руля и лобового стекла.

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Базовой версии готовили 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель ЗМЗ-25002.10 мощностью 145 л. с. Также ожидались 2,3-литровые турбомоторы на 150 и 170 л. с. и 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

[ + – ] Конструкция рамы скопирована у Toyota Land Cruiser Prado Фото: Drom

Новый UAZ Patriot планировали оснащать 6-ступенчатой механической КПП от китайского концерна BAIC или французским 6-ступенчатым автоматом Punch Powerglide. Естественно, сохранился бы полный привод с понижающей передачей. Также можно заметить, что у прототипа вентилируемые дисковые тормоза на всех колесах.

Работы над проектом приостановили в начале 2021 года. Теперь же санкции против России окончательно поставили на нем крест, ведь в конструкции авто слишком много импортных комплектующих. Даже сейчас УАЗ работает с перебоями из-за нехватки компонентов – первую половину мая завод простаивал.

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