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Опубліковано фото нового UAZ Patriot: санкції поставили на ньому хрест

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UAZ Patriot, новий УАЗ Патріот, УАЗ Патріот, новий UAZ Patriot, російська прадо
Фото: Drom | Позашляховику змінили дизайн передньої частини

Новий UAZ Patriot розробляли протягом кількох років і називали "російським Прадо". Позашляховик не побачить світ, адже всі роботи над проєктом припинено.

В інтернет потрапили фото UAZ Patriot нового покоління. Позашляховик не стане серійним, адже його розробку припинили. Про це пише сайт Drom.

На знімках — прототип UAZ Patriot, створений за участю італійського ательє Pininfarina. У позашляховика повністю нова передня частина — замінені крила, капот, решітка радіатора, фари та бампер. Ззаду змінено ліхтарі та кришку запасного колеса.

UAZ Patriot, новий УАЗ Патріот, УАЗ Патріот, новий UAZ Patriot, російська прадо
Розробка моделі остаточно припинена
Фото: Drom

Над новою моделлю працювали протягом кількох років, а назвали проєкт "російський Прадо", адже позашляховик хотіли зробити бюджетною альтернативою Toyota Land Cruiser Prado. До речі, саме у японської моделі фактично скопіювали конструкцію рами.

У салоні планували замінити кермо та передню панель. Повідомлялося, що новий УАЗ Патріот оснастять клімат-контролем, а також підігрівом сидінь, керма та лобового скла.

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Базовій версії готували 2,5-літровий бензиновий атмосферний двигун ЗМЗ-25002.10 потужністю 145 к. с. Також очікувалися 2,3-літрові турбомотори на 150 та 170 к. с. та 2,2-літровий турбодизель від Ford Transit.

UAZ Patriot, новий УАЗ Патріот, УАЗ Патріот, новий UAZ Patriot, російська прадо
Конструкція рами скопійована в Toyota Land Cruiser Prado
Фото: Drom

Новий UAZ Patriot планували оснащувати 6-ступінчастою механічною КПП від китайського концерну BAIC або французьким 6-ступінчастим автоматом Punch Powerglide. Звичайно, зберігся повний привід із понижувальною передачею. Також можна помітити, що в прототипу вентильовані дискові гальма на всіх колесах.

Роботи над проєктом призупинили на початку 2021 року. Тепер санкції проти Росії остаточно поставили на ньому хрест, адже в конструкції авто занадто багато імпортних комплектувальних. Навіть зараз УАЗ працює з перебоями через брак компонентів — першу половину травня завод простоював.

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