Опубліковано фото нового UAZ Patriot: санкції поставили на ньому хрест

Новий UAZ Patriot розробляли протягом кількох років і називали "російським Прадо". Позашляховик не побачить світ, адже всі роботи над проєктом припинено.

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В інтернет потрапили фото UAZ Patriot нового покоління. Позашляховик не стане серійним, адже його розробку припинили. Про це пише сайт Drom.

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На знімках — прототип UAZ Patriot, створений за участю італійського ательє Pininfarina. У позашляховика повністю нова передня частина — замінені крила, капот, решітка радіатора, фари та бампер. Ззаду змінено ліхтарі та кришку запасного колеса.

[ + – ] Розробка моделі остаточно припинена Фото: Drom

Над новою моделлю працювали протягом кількох років, а назвали проєкт "російський Прадо", адже позашляховик хотіли зробити бюджетною альтернативою Toyota Land Cruiser Prado. До речі, саме у японської моделі фактично скопіювали конструкцію рами.

У салоні планували замінити кермо та передню панель. Повідомлялося, що новий УАЗ Патріот оснастять клімат-контролем, а також підігрівом сидінь, керма та лобового скла.

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Базовій версії готували 2,5-літровий бензиновий атмосферний двигун ЗМЗ-25002.10 потужністю 145 к. с. Також очікувалися 2,3-літрові турбомотори на 150 та 170 к. с. та 2,2-літровий турбодизель від Ford Transit.

[ + – ] Конструкція рами скопійована в Toyota Land Cruiser Prado Фото: Drom

Новий UAZ Patriot планували оснащувати 6-ступінчастою механічною КПП від китайського концерну BAIC або французьким 6-ступінчастим автоматом Punch Powerglide. Звичайно, зберігся повний привід із понижувальною передачею. Також можна помітити, що в прототипу вентильовані дискові гальма на всіх колесах.

Роботи над проєктом призупинили на початку 2021 року. Тепер санкції проти Росії остаточно поставили на ньому хрест, адже в конструкції авто занадто багато імпортних комплектувальних. Навіть зараз УАЗ працює з перебоями через брак компонентів — першу половину травня завод простоював.

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