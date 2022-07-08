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В РФ не могут возобновить полномасштабный выпуск Нивы: что известно

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Фото: АВТОВАЗ | Первое время Ниву будут выпускать малыми партиями

Нехватка ремней безопасности для Нивы не позволит выпускать внедорожник в больших количествах. Ежедневно смогут собирать не более 200 автомобилей.

Руководство АвтоВАЗ вообещало вернуть Lada Niva в производство с 13 июля. Однако на плановые объемы производства быстро выйти не получится из-за дефицита комплектующих. В частности, не хватает ремней безопасности. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Ремни безопасности для Нивы поставлялись в РФ из-за рубежа и после введения санкций их импорт прекратился. На данный момент ведутся переговоры о закупке ремней в Китае, однако быстро ввезти их в Россию не получится.

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Lada Niva Legend не получит ни ABS, ни подушек безопасности
Фото: АВТОВАЗ

На складе остаются запасы ремней безопасности, закупленных в начале этого года, однако их не недостаточно для полномасштабного производства. Поэтому в первый день планируют собрать всего 45 Lada Niva Legend, а затем выпускать по 200 машин ежедневно.

Напомним, что новая Нива 2022 вернется в производство в упрощенной версии – ее не будут комплектовать ABS, подушками безопасности и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а экологический класс двигателя понизят до Евро-2. Именно в таком виде сейчас выпускается Lada Granta – на данный момент это единственная модель, которую собирает АвтоВАЗ.

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К слову, недавно производство автомобилей с урезанным оснащением наладил и УАЗ. Они оказались сразу на 40% дороже, чем внедорожники с ABS и подушками безопасности, выпущенные в начале года.

Также Фокус писал, что владельцам подобных "упрощенных" авто запретили выезжать на них за пределы России.