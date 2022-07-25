Объявлена цена Нивы без ABS и подушек безопасности: она гораздо выше, чем ожидалось

Новая Нива не комплектуется ABS и подушками безопасности, но при этом ее цена практически не снизилась. Внедорожник выпускают очень малыми партиями из-за дефицита комплектующих.

Новая Нива в так называемой "упрощенной" версии поступит в продажу в августе. Начальная стоимость внедорожника составит от 13 750 долларов (796 500 рублей). Об этом сообщает Газета.ру.

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Примечательно, что сейчас купить Ниву в РФ можно за 818 900 рублей ($14 150). То есть отказ от ABS, подушек безопасности и системы вызова экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС практически не удешевил автомобиль — разница составляет всего 400 долларов. Примечательно, что в Украине практически столько же стоит новый Duster (а вот в РФ он ощутимо дороже).

Lada Niva Legend Classic (именно так назвали "упрощенную" версию) оснащена усилителем руля, электростеклоподъемниками, бортовым компьютером и 16-дюймовыми литыми дисками. Кондиционера и даже магнитолы у нее нет.

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Двигатель Нивы остался прежним – та же 1,7-литровая 83-сильная четверка, только перенастроенная под эко-стандарт Евро-2. Без изменений – и 5-ступенчатая механическая КПП, и полный привод с понижающей передачей.

Ранее стало известно, что Lada Niva Legend Classic выпускают очень малыми партиями. Выйти на запланированные объемы производства не позволяет дефицит ремней безопасности. Сборку более современной Lada Niva Travel до сих пор не возобновили.

Также Фокус сообщал, что АвтоВАЗ снова прекратит выпуск Lada Largus – выпустят только 1800 универсалов.