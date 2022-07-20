Хватит на сборку 1800 штук: в РФ на время возобновят производство Lada Largus

Полномасштабное производство Lada Largus невозможно из-за нехватки комплектующих. Универсал существенно подорожает и будет продаваться по цене от $22 250.

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства третьей модели – Lada Largus. Сборку универсала в Тольятти планируют запустить под конец недели, однако вскоре ее опять остановят. Об этом сообщает ТАСС.

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Всего за неделю планируют собрать 1800 Lada Largus 2022 – комплектующие для их сборки нашлись на складах АвтоВАЗа. Примечательно, что в отличие от других Lada, Largus будут производить не в упрощенном виде, а с ABS и подушками безопасности.

[ + – ] Внедорожная Lada Largus Cross стоит $24 800 Фото: АВТОВАЗ

Однако для дальнейшего выпуска модели запчастей нет и неизвестно, когда они появятся на складах. Универсал невозможно будет выпускать даже в упрощенной версии.

К тому же, новая Лада Ларгус подорожала более, чем в два раза – базовая пассажирская версия теперь стоит 22 250 долларов, грузовой фургон – $22 350, а вариант повышенной проходимости Largus Cross – $24 800. Напомним, что универсал являет собой слегка перелицованную версию бюджетного Dacia Logan MCV первого поколения, представленного еще в 2005 году.

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Ранее схожие проблемы возникли на предприятии при возобновлении выпуска Lada Niva. Выйти на плановые объемы производства не дает дефицит ремней безопасности на складах. А вот Lada Vesta из-за отсутствия комплектующих в нынешнем году вернуть на конвейер не получится.

Также Фокус сообщал, что владельцам новых Lada без ABS и подушек безопасности запретили выезжать на авто за границу — они дают письменное согласие на это при покупке машины.