Презентован новый Nissan X-Trail 2022 для Европы и Украины (фото)
Новый Nissan X-Trail выразительнее на вид, просторнее внутри и богаче оснащен. Именно в таком виде кроссовер появится на украинском рынке.
В Японии состоялась официальная презентация Nissan X-Trail 2022. Четвертое поколение кроссовера выходит на рынки Европы и Азии с конца лета и у себя на родине будет стоить в эквиваленте 23 100 – 32 600 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.
Именно в таком виде модель приедет и в Украину. Следует отметить, что ее американский брат-близнец, Nissan Rogue новой генерации, продается с конца 2020 года.
Новый Nissan X-Trail практически не отличается от него внешне, разве что хрома в отделке несколько меньше. У кроссовера фирменная V-образная решетка радиатора и "двухэтажные" светодиодные фары.
Размеры Nissan X-Trail 2022:
- Длина – 4681 мм
- Ширина – 1840 мм
- Высота – 1730 мм
- Колесная база – 2706 мм
В отличие от Rogue, новый Nissan X-Trail доступен не только в пятиместной, но и в семиместной версии. Оформление салона знакомо по младшему Nissan Qashqai 2022 – с виртуальной панелью приборов, проекцией на лобовое стекло и 9-дюймовым сенсорным дисплеем. Перечень опций пополнили трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов и система полуавтономного вождения ProPILOT Assist.Важно
Характеристики Nissan X-Trail 2022
Кроссовер Nissan X-Trail в Европе предложат с 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором на 204 л. с. и 200 сильной гибридной установкой e-Power. Американский Rogue сохранил еще и 2,5-литровую атмосферную четверку мощностью 184 л. с. и ее также могут предлагать в отдельных странах. Все версии получили вариатор, а привод может быть передним или полным.
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