Презентован новый Nissan X-Trail 2022 для Европы и Украины (фото)

Новый Nissan X-Trail выразительнее на вид, просторнее внутри и богаче оснащен. Именно в таком виде кроссовер появится на украинском рынке.

В Японии состоялась официальная презентация Nissan X-Trail 2022. Четвертое поколение кроссовера выходит на рынки Европы и Азии с конца лета и у себя на родине будет стоить в эквиваленте 23 100 – 32 600 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Продажи модели стартуют с конца лета Фото: Nissan

Именно в таком виде модель приедет и в Украину. Следует отметить, что ее американский брат-близнец, Nissan Rogue новой генерации, продается с конца 2020 года.

[ + – ] Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: Nissan

Новый Nissan X-Trail практически не отличается от него внешне, разве что хрома в отделке несколько меньше. У кроссовера фирменная V-образная решетка радиатора и "двухэтажные" светодиодные фары.

[ + – ] Кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест Фото: Nissan

Размеры Nissan X-Trail 2022:

Длина – 4681 мм

Ширина – 1840 мм

Высота – 1730 мм

Колесная база – 2706 мм

[ + – ] В салоне появились виртуальная панель приборов и проекция на лобовое стекло Фото: Nissan

В отличие от Rogue, новый Nissan X-Trail доступен не только в пятиместной, но и в семиместной версии. Оформление салона знакомо по младшему Nissan Qashqai 2022 – с виртуальной панелью приборов, проекцией на лобовое стекло и 9-дюймовым сенсорным дисплеем. Перечень опций пополнили трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов и система полуавтономного вождения ProPILOT Assist.

Важно

Nissan показал гибридный кроссовер за $20 тысяч с расходом 4,3 л на 100 км (фото)

Характеристики Nissan X-Trail 2022

Кроссовер Nissan X-Trail в Европе предложат с 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым турбомотором на 204 л. с. и 200 сильной гибридной установкой e-Power. Американский Rogue сохранил еще и 2,5-литровую атмосферную четверку мощностью 184 л. с. и ее также могут предлагать в отдельных странах. Все версии получили вариатор, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал о новом поколении Chevrolet Blazer. Кроссовер стал электрическим.