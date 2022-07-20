Презентовано новий Nissan X-Trail 2022 для Європи та України (фото)

Новий Nissan X-Trail виразніший на вигляд, просторіший усередині та багатше оснащений. Саме в такому вигляді кросовер з'явиться на українському ринку.

У Японії відбулася офіційна презентація Nissan X-Trail 2022. Четверте покоління кросовера виходить на ринки Європи та Азії з кінця літа й у себе на батьківщині коштуватиме в еквіваленті 23 100 — 32 600 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Nissan.

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[ + – ] Продажі моделі стартують з кінця літа Фото: Nissan

Саме у такому вигляді модель приїде і до України. Варто зазначити, що її американський брат-близнючок, Nissan Rogue нової генерації, продається з кінця 2020 року.

[ + – ] Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях Фото: Nissan

Новий Nissan X-Trail практично не відрізняється від нього зовні, хіба що хрому в обробці дещо менше. У кросовера фірмові V-подібні грати радіатора та "двоповерхові" світлодіодні фари.

[ + – ] Кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць Фото: Nissan

Розміри Nissan X-Trail 2022:

довжина — 4 681 мм;

ширина — 1 840 мм;

висота — 1 730 мм;

колісна база — 2 706 мм.

[ + – ] У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і проєкція на лобове скло Фото: Nissan

На відміну від Rogue, новий Nissan X-Trail доступний не тільки в п'ятимісній, але і семимісній версії. Оформлення салону знайоме за молодшим Nissan Qashqai 2022 — з віртуальною панеллю приладів, проєкцією на лобове скло та 9-дюймовим сенсорним дисплеєм. Список опцій поповнили тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротова зарядка для телефонів і система напівавтономного кермування ProPILOT Assist.

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Характеристики Nissan X-Trail 2022

Кросовер Nissan X-Trail у Європі запропонують з 1,5-літровим трициліндровим бензиновим турбомотором на 204 к. с. і 200 сильною гібридною установкою e-Power. Американський Rogue зберіг ще й 2,5-літрову атмосферну четвірку потужністю 184 к. с. та її також можуть пропонувати в окремих країнах. Усі версії отримали варіатор, а привід може бути переднім чи повним.

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