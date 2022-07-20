Вистачить на збірку 1800 штук: у РФ на якийсь час відновлять виробництво Lada Largus

Повномасштабне виробництво Lada Largus неможливе через брак деталей для комплектування. Універсал суттєво подорожчає і продаватиметься за ціною від $22 250.

АвтоВАЗ оголосив про поновлення виробництва третьої моделі — Lada Largus. Складання універсала в Тольятті планують запустити під кінець тижня, проте незабаром його знову зупинять. Про це повідомляє ТАСС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Усього за тиждень планують зібрати 1800 Lada Largus 2022 — деталі для їх складання знайшлися на складах АвтоВАЗу. Примітно, що, на відміну від інших Lada, Largus вироблятимуть не в спрощеному вигляді, а з ABS та подушками безпеки.

[ + – ] Позашляхова Lada Largus Cross коштує $24 800 Фото: АВТОВАЗ

Однак, для подальшого випуску моделі запчастин немає і невідомо, коли вони з'являться на складах. Універсал неможливо буде випускати навіть у спрощеній версії.

До того ж нова Лада Ларгус подорожчала у понад два рази — базова пасажирська версія тепер коштує 22 250 доларів, вантажний фургон — $22 350, а варіант підвищеної прохідності Largus Cross — $24 800. Нагадаємо, що універсал є трохи переробленою версією бюджетного Dacia Logan MCV першого покоління, представленого ще 2005 року.

Важливо

Презентовано новий Nissan X-Trail 2022 для Європи та України (фото)

Раніше такі проблеми виникли на підприємстві під час відновлення випуску Lada Niva. Вийти на планові обсяги виробництва не дає дефіцит ременів безпеки на складах. А ось Lada Vesta через відсутність запчастин цього року повернути на конвеєр не вийде.

Також Фокус повідомляв, що власникам нових Lada без ABS та подушок безпеки заборонили виїжджати на авто за кордон — вони дають письмову згоду на це під час покупки машини.