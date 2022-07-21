ТОП-10 найдешевших кросоверів в Україні під час війни

У сегменті кросоверів на українському ринку чимало недорогих бюджетних моделей. Вартість деяких із них становить менше $10 000.

Кросовери — найпопулярніші автомобілі в Україні зараз. Саме на моделі підвищеної прохідності припадає більшість продажів нових авто. Не всі вони є дорогими. Навіть в умовах війни та подорожчання машин на українському ринку в цьому сегменті залишається достатньо бюджетних моделей. Фокус обрав найдешевші кросовери в Україні.

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Chery Tiggo 2 Pro — від 343 360 гривень ($9 380)

[ + – ] Chery Tiggo 2 Pro

Chery Tiggo 2 Pro — найдоступніший кросовер в Україні. У 4,2-метрового автомобіля місткий багажник на 420 л. Доступна модель багато оснащена — камера заднього виду, парктронік, круїз-контроль, кондиціонер, 9-дюймовий сенсорний дисплей. Кросовер оснащений 1,5-літровим 109-сильним бензиновим двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП.

Chery Tiggo 4 — від 355 200 гривень ($9 700)

[ + – ] Chery Tiggo 4

Кросовер Chery Tiggo 4 трохи більший за побратима та відрізняється більш виразним дизайном. Він оснащений тим же 1,5-літровим двигуном, але зі збільшеною до 113 к. с. потужністю. Комплектація практично така сама, як у Tiggo 2 Pro, але є ще й безключовий доступ. З варіатором авто коштує 399 тисяч гривень.

JAC JS2 — від 391 000 гривень ($10 680)

[ + – ] JAC JS2 Фото: JAC

Найменший кросовер JAC досягає 4,1 м у довжину і має 450-літровий багажник. Базовий варіант оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 105 к. с. і 5-ступінчастою механікою. Оснащення враховує кондиціонер, датчик світла, парктронік, Bluetooth і систему стабілізації ESP.

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FAW X80 — від 449 900 гривень ($12 300)

[ + – ] FAW X80

Бюджетний FAW X80 досить великий — 4,6 м завдовжки. Під капотом встановлений 2,0-літровий 150-сильний двигун. Салон оздоблений шкірозамінником, а на центральній панелі встановлений великий 12-дюймовий дисплей. Кросовер укомплектований круїз-контролем, безключовим доступом, камерою, ESP, клімат-контролем.

FAW X40 — від 469 900 гривень ($12 850)

[ + – ] FAW X40

FAW X40 компактніший за побратима (4,3 м у довжину), але дорожчий. В Україні він доступний лише з 1,6-літровим 109-сильним мотором і 6-ступінчастим автоматом. Оснащення практично аналогічне старшому Х80.

JAC JS3 — від 513 000 гривень ($14 000)

[ + – ] JAC JS3 Фото: JAC

Кросовер JAC JS3 — нещодавно пройшов оновлення. У 4,3-метрового авто величезний 600-літровий багажник і високий кліренс 210 мм. Початковий варіант оснащений 119-сильним двигуном об'ємом 1,6 л і 5-ступінчастою механічною КПП. В авто є ESP, камера заднього виду, парктронік, датчик світла, клімат-контроль.

Renault Duster — від 528 400 гривень ($14 450)

[ + – ] Renault Duster Фото: Renault

Найпопулярніший кросовер в Україні в базовому виконанні не надто багато оснащений — є центральний замок, кондиціонер, датчик світла та ESP. Початковий Duster отримав 115-сильний бензиновий двигун об'ємом 1,6 л і механічну КПП.

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Opel Crossland — від 547 000 гривень ($14 950)

[ + – ] Opel Crossland Фото: Opel

Компактний 4,2-метровий кросовер Opel нещодавно пройшов оновлення. Початкова версія оснащена 1,2-літровим 82-сильним двигуном і 5-ступінчастою механікою. Оснащення досить багате — світлодіодні фари, двозонний клімат-контроль, підігрів керма та сидінь, 7-дюймовий дисплей, 6 подушок безпеки.

JAC S4 — від 559 000 гривень ($15 270)

[ + – ] JAC S4 Фото: JAC

JAC S4 розроблявся за участю Volkswagen. Його оснащення враховує не тільки кондиціонер, круїз-контроль або парктронік, а й камери кругового огляду, електропривід водія крісла та віртуальну панель приладів. Під капотом — 1,5-літровий 147-сильний турбомотор, що працює у парі з 5-ступінчастою механікою. До речі, саме цю модель випускатимуть під маркою "Москвич".

Nissan Juke — від 565 540 гривень ($15 450)

[ + – ] Nissan Juke Фото: Nissan

Новий Nissan Juke другого покоління відрізняється яскравим дизайном та отримав 114-сильний турбомотор. Базовий варіант Visia отримав діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль і навіть системи автоматичного гальмування та контролю дорожньої розмітки.

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