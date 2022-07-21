ТОП-10 самых дешевых кроссоверов в Украине во время войны

В сегменте кроссоверов на украинском рынке довольно много недорогих бюджетных моделей. Стоимость некоторых из них составляет менее $10 000.

Кроссоверы – самые популярные автомобили в Украине на данный момент. Именно на модели повышенной проходимости приходится большая часть продаж новых авто. Далеко не все они являются дорогими. Даже в условиях войны и подорожания машин на украинском рынке в этом сегменте остается достаточно бюджетных моделей. Фокус выбрал самые дешевые кроссоверы в Украине.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Chery Tiggo 2 Pro – от 343 360 гривен ($9380)

[ + – ] Chery Tiggo 2 Pro

Chery Tiggo 2 Pro – самый доступный кроссовер в Украине. У 4,2-метрового авто вместительный багажник на 420 л. Доступная модель богато оснащена – камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль, кондиционер, 9-дюймовый сенсорный дисплей. Кроссовер оснащен 1,5-литровым 109-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической КПП.

Chery Tiggo 4 – от 355 200 гривен ($9700)

[ + – ] Chery Tiggo 4

Кроссовер Chery Tiggo 4 чуть крупнее собрата и отличается более выразительным дизайном. Он оснащен тем же 1,5-литровым двигателем, но с увеличенной до 113 л. с. мощностью. Комплектация практически такая же, как у Tiggo 2 Pro, но есть еще и бесключевой доступ. С вариатором авто стоит 399 тыс. гривен.

JAC JS2 – от 391 000 гривен ($10 680)

[ + – ] JAC JS2 Фото: JAC

Самый маленький кроссовер JAC достигает 4,1 м в длину и обладает 450-литровым багажником. Базовый вариант оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 105 л. с. и 5-ступенчатой механикой. Оснащение включает кондиционер, датчик света, парктроник, Bluetooth и систему стабилизации ESP.

Важно

Миллион километров — не предел: названы самые надежные авто всех времен и народов

FAW X80 – от 449 900 гривен ($12 300)

[ + – ] FAW X80

Бюджетный FAW X80 довольно крупный – 4,6 м в длину. Под капотом установлен 2,0-литровый 150-сильный двигатель. Салон отделан кожзамом, а на центральной панели установлен большой 12-дюймовый дисплей. Кроссовер укомплектован круиз-контролем, бесключевым доступом, камерой, ESP, климат-контролем.

FAW X40 – от 469 900 гривен ($12 850)

[ + – ] FAW X40

FAW X40 компактнее собрата (4,3 м в длину), но дороже. В Украине он доступен только с 1,6-литровым 109-сильным мотором и 6-ступенчатым автоматом. Оснащение практически аналогично старшему Х80.

JAC JS3 – от 513 000 гривен ($14 000)

[ + – ] JAC JS3 Фото: JAC

Кроссовер JAC JS3 – недавно прошел обновление. У 4,3-метрового авто огромный 600-литровый багажник и высокий клиренс в 210 мм. Начальный вариант оснащен 119-сильным мотором объемом 1,6 л и 5-ступенчатой механической КПП. У авто есть ESP, камера заднего вида, парктроник, датчик света, климат-контроль.

Renault Duster – от 528 400 гривен ($14 450)

[ + – ] Renault Duster Фото: Renault

Самый популярный кроссовер в Украине в базовом исполнении не слишком богато оснащен – есть центральный замок, кондиционер, датчик света и ESP. Начальный Duster получил 115-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 л и механическую КПП.

Важно

В Украине резко вырос спрос на электромобили: ТОП-5 самых популярных моделей

Opel Crossland – от 547 000 гривен ($14 950)

[ + – ] Opel Crossland Фото: Opel

Компактный 4,2-метровый кроссовер Opel недавно прошел обновление. Начальная версия оснащена 1,2-литровым 82-сильным двигателем и 5-ступенчатой механикой. Оснащение довольно богатое – светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и сидений, 7-дюймовый дисплей, 6 подушек безопасности.

JAC S4 – от 559 000 гривен ($15 270)

[ + – ] JAC S4 Фото: JAC

JAC S4 разрабатывался при участии Volkswagen. Его оснащение включает не только кондиционер, круиз-контроль или парктроник, но и камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя и виртуальную панель приборов. Под капотом – 1,5-литровый 147-сильный турбомотор, работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. К слову, именно эту модель будут выпускать под маркой "Москвич".

Nissan Juke – от 565 540 гривен ($15 450)

[ + – ] Nissan Juke Фото: Nissan

Новый Nissan Juke второго поколения отличается ярким дизайном и получил 114-сильный турбомотор. Базовый вариант Visia получил диодные фары, кондиционер, круиз-контроль и даже системы автоматического торможения и контроля дорожной разметки.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вскоре появится недорогой кроссовер Chevrolet за $14 000.