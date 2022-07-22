Склади спорожніли: у РФ закінчуються нові іномарки

Запаси нових імпортних автомобілів на складах російських дилерів скінчилися. Величезні майданчики тепер порожні, і найближчим часом машини там не з'являться.

Дефіцит нових автомобілів у Росії стає дедалі гострішим. У країні практично закінчилися іномарки найпопулярніших брендів. Про це пише сайт Autonews.

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[ + – ] Запаси авто вичерпалися через зупинку імпорту та автозаводів

Величезні склади автомобільних дилерів у російських містах спорожніли. Як доказ наводяться фото кількох дилерських паркувальних майданчиків поблизу Санкт-Петербурга, зняті з дрону. Більшість із них порожні і лише на деяких є невелика кількість автомобілів. Кожен такий майданчик розрахований на 5-10 тисяч автомобілів.

Санкт-Петербург є показовим як, що у нього припадає 7% всіх автопродажів у РФ (більше — лише Москві і Московської області). Раніше в місті та околицях працювали великі складальні підприємства Hyundai-Kia, Nissan та Toyota.

[ + – ] Найближчим часом нові іномарки в РФ не з'являться

Тепер усі ці заводи стоять, а імпорт авто в РФ в умовах санкцій практично припинено (автомобілі завозять лише з Китаю). Російські автовиробники ВАЗ і УАЗ працюють із перебоями, а асортимент їхньої продукції серйозно звужений. До того ж, автомобілі випускають у спрощеному вигляді без ABS та подушок безпеки.

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У такій ситуації дилери намагаються притримати автомобілі якомога більший термін, що призводить до подорожчання машин. Autonews назвали ситуацію на ринку катастрофічною.

Раніше Фокус повідомляв, що АВТОВАЗ відновить випуск Lada Largus, але потім знову зупинить його.