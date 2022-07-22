Склады опустели: в РФ заканчиваются новые иномарки

Запасы новых импортных автомобилей на складах российских дилеров закончились. Огромные площадки теперь пустуют и в ближайшее время машины там не появятся.

Дефицит новых автомобилей в России становится все более острым. В стране практически закончились иномарки популярных брендов. Об этом пишет сайт Autonews.

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[ + – ] Запасы авто иссякли из-за остановки импорта и автозаводов

Огромные склады автомобильных дилеров в крупных российских городах опустели. В качестве доказательства приводятся фото нескольких дилерских парковок близ Санкт-Петербурга, снятые с дрона. Большинство из них пустые и лишь на некоторых – присутствует небольшое количество автомобилей. Каждая такая площадка рассчитана на 5-10 тысяч автомобилей.

Санкт-Петербург является показательным не только, что на него приходится 7% всех автопродаж в РФ (больше – только в Москве и Московской области). Ранее в городе и окрестностях работали крупные сборочные предприятия Hyundai-Kia, Nissan и Toyota.

[ + – ] В ближайшее время новые иномарки в РФ не появятся

Теперь все эти заводы стоят, а импорт авто в РФ в условиях санкций практически прекращен (автомобили завозят только из Китая). Российские автопроизводители ВАЗ и УАЗ работают с перебоями, а ассортимент их продукции серьезно сужен. К тому же, автомобили выпускают в упрощенном виде без ABS и подушек безопасности.

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В такой ситуации дилеры стараются придержать автомобили на как можно больший срок, что приводит к подорожанию машин. Autonews назвали ситуацию на рынке катастрофической.

Ранее Фокус сообщал, что АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Largus, но затем снова остановит его.